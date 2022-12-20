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    首頁　>　臺北市

    還稅於民政見被質疑「沒那麼美好」 王鴻薇酸：吳怡農要補課

    國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇舉行政見記者會指出，蔡政府執政6年超徵1.1兆元稅金，應該還稅於民，同時再次向民進黨對手吳怡農宣戰，要求政策辯論。（記者羅沛德攝）

    國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇舉行政見記者會指出，蔡政府執政6年超徵1.1兆元稅金，應該還稅於民，同時再次向民進黨對手吳怡農宣戰，要求政策辯論。（記者羅沛德攝）

    2022/12/20 16:43

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今天（20日）拋出「還稅於民」政見，民進黨候選人吳怡農認為，實際狀況並不像王鴻薇所說的這麼美好，他主張把多出來的收入優先用來償還債務。對此，王鴻薇下午酸回，吳怡農還是要補課，稅收超徵和短差是不同預算概念，有些委員和財稅專家有提過，研讀一下再回應。

    王鴻薇下午到台北市選舉委員會抽號次，接受媒體聯訪做出上述回應。被問到吳怡農認為沒有具體反對意見，很難辯論，王鴻薇再酸說，顯然不想或不敢辯論，以後提出10、20個甚至100個政見，吳怡農都不會跟她辯論。

    鴻海創辦人郭台銘昨天出席台大癌醫中心分院4周年院慶，談到自己當初購買BNT的過程，讓他感受到現在的政府，未把民眾健康放在首位，媒體問王鴻薇，郭台銘是否意在2024大選？她回答說，現在滿腦子都是自己的選舉，明年1月8日投票全力衝刺，其他部分就沒有想那麼多謝謝。

    至於蔡英文總統支持度新低，王鴻薇說，11月26日、12月18日選舉，其實充分告訴蔡政府人民的想法是什麼，大家期待的是執政黨可以反省和改革，而不是現在看到的繼續爭權奪利搶位置而已。

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