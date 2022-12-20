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    柯文哲「畢業展」城博會爭議多 柯市府卸任前再說明

    台北市政府研考會主委黃銘材今特召開記者會說明台北城博會相關爭議。（記者鄭名翔攝）

    台北市政府研考會主委黃銘材今特召開記者會說明台北城博會相關爭議。（記者鄭名翔攝）

    2022/12/20 16:46

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲卸任前動用第二預備金舉辦「台北城市博覽會」，從規劃到活動落幕都爭議連連，主責的台北市政府研考會主委黃銘材今特召開記者會說明，強調經政風處調查，預算使用並不違反相關規範、也未刻意規避議會監督，且考量若將爭議留待下任市府，此不公平，因此有義務於卸任前清楚交代。

    2022台北城博會於9月11日落幕，但過程爭議不斷，北市府先被狠批動用8000多萬「救命錢」二備金舉辦柯文哲「畢業展」，而後又被發現單將展區看板移至費用還須另外花費650萬元，在文宣品的紙袋製作價格竟一個成本就要價80元，令台北市議員們砲聲隆隆。

    黃銘材坦言，因去年10月才確定舉辦城博會，來不及編列年度預算，只能動用二備金，且因拆分兩筆預算引發議員們質疑是刻意迴避監督、要求政風調查；黃銘材解釋，城博會分兩階段進行，因此預算拆分才未達到5000萬審議門檻，並非刻意迴避，且各局處配合城博會花費1000多萬，本就屬相關業務預算項目支出，二者經政風處調查均無不妥。

    至於文宣品費用高昂爭議，黃銘材說明，因廠商投標時間倉促，尚未多方詢價就先提出報價，但執行時有再找其他廠商估價，最後依照市場行情支出，例如原訂一個成本高達80元的紙袋，實際執行僅26元，整體差額省下153萬元，此用於彌補展館營運逾時、臨時性需求等支出上。

    對於時隔近4個月、柯文哲卸任前再大動作召開記者會說明城博會爭議，黃銘材指出，因此業務為研考會經手，過程中議會、媒體多有質疑，必須負責任地進行交代，若留待下任市府將難清楚說明，也為不公平作法。

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