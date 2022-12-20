柯文哲「畢業展」城博會爭議多 柯市府卸任前再說明
〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲卸任前動用第二預備金舉辦「台北城市博覽會」，從規劃到活動落幕都爭議連連，主責的台北市政府研考會主委黃銘材今特召開記者會說明，強調經政風處調查，預算使用並不違反相關規範、也未刻意規避議會監督，且考量若將爭議留待下任市府，此不公平，因此有義務於卸任前清楚交代。
2022台北城博會於9月11日落幕，但過程爭議不斷，北市府先被狠批動用8000多萬「救命錢」二備金舉辦柯文哲「畢業展」，而後又被發現單將展區看板移至費用還須另外花費650萬元，在文宣品的紙袋製作價格竟一個成本就要價80元，令台北市議員們砲聲隆隆。
黃銘材坦言，因去年10月才確定舉辦城博會，來不及編列年度預算，只能動用二備金，且因拆分兩筆預算引發議員們質疑是刻意迴避監督、要求政風調查；黃銘材解釋，城博會分兩階段進行，因此預算拆分才未達到5000萬審議門檻，並非刻意迴避，且各局處配合城博會花費1000多萬，本就屬相關業務預算項目支出，二者經政風處調查均無不妥。
至於文宣品費用高昂爭議，黃銘材說明，因廠商投標時間倉促，尚未多方詢價就先提出報價，但執行時有再找其他廠商估價，最後依照市場行情支出，例如原訂一個成本高達80元的紙袋，實際執行僅26元，整體差額省下153萬元，此用於彌補展館營運逾時、臨時性需求等支出上。
對於時隔近4個月、柯文哲卸任前再大動作召開記者會說明城博會爭議，黃銘材指出，因此業務為研考會經手，過程中議會、媒體多有質疑，必須負責任地進行交代，若留待下任市府將難清楚說明，也為不公平作法。