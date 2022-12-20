蘇起：2023兩岸不樂觀 兩重要變數牽動美中台風險

國安會前秘書長蘇起今天出席「2022台灣風險線上論壇」時表示，對於明年的兩岸前景，仍舊抱持不樂觀看法，兩個重要變數包括美中談判進度，以及台美軍事合作進展。（路透檔案照）

2022/12/20 15:46

〔記者方韋傑／台北報導〕國安會前秘書長蘇起今天出席「2022台灣風險線上論壇」時表示，對於明年的兩岸前景，仍舊抱持不樂觀看法，兩個重要變數包括美中談判進度，以及台美軍事合作進展，他強調在評估風險時，要「少看過去、多看未來」、「少看聲明、多看行為」、「少看經濟、多看政治」。

蘇起表示，在戰爭、經濟、金融、疫情、政治、供應鏈、能源、氣候共8項風險因素中，過去很少會有2到3項同時並存，但從現在的情勢來看，過去很多沒有的事情，現在都會有，因此，台美部分輿論稱「共產黨1979年後就沒打過仗，不會打仗了」，這樣的基本態度相當有問題。

蘇起指出，以往美中在和解的狀況下，台海局勢也還過得去，當時全球鴿派當家，心裡想的、嘴巴講的，以及最後採取的行動多半會一致，但現在的狀況有所不同，在各國鷹派當家下，心口就不一定一致，因此美國的「一個中國」政策正在空洞化，而中國對台灣的「和平統一」論調也正在淡化當中。

蘇起提到，若以經濟、政治層面來看，美國是經濟決定政治，中國是政治決定經濟，談到中國是否對台動武，就是一種政治決定經濟的案例，中國目前繼任總理呼聲最高的是第20屆中共中央政治局常委李強，一旦由他出任總理，釋出的政治訊息就相當顯而易見，兩岸最緊張的情勢發展會在未來5年發生。

蘇起強調，外界部分論調認為，中國會在5年後、或是10年後解決台灣問題，但由於習近平遭受的壓力，「我是認為這一任內就會搞定」，且美方近年軍力轉型上進入青黃不接的階段，缺乏保護台灣的中程飛彈，從生產到部署至少還要5到10年。

關於2024年總統大選，蘇起也認為這會是給台美中未來發展帶來風險的變數，觀察過去台灣民選總統多有留下歷史遺產，李登輝在任期內的最後1年提出兩國論加上修憲，馬英九則有馬習會，因此，現任總統蔡英文是否在任期的尾聲也有她留下的遺產，是蘇起關注的焦點之一。

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