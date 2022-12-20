吳怡農抽籤「電梯惹禍」小遲到 王鴻薇帶立委加油團展現團結

北市立委補選號次抽籤，國民黨候選人王鴻薇（左）和民進黨候選人吳怡農相互握手。（記者田裕華攝）

2022/12/20 16:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市第三選區（中山、北松山）立委補選今日進行候選人號次抽籤，民進黨候選人吳怡農小遲到，幸好趕上抽籤，抽完籤媒體好奇遲到的原因，吳怡農說，「像電影情節一樣，搭貨梯一層層停」，還沒來得及說完被打斷，換其他媒體追問，吳沒有多回答，結束訪問後離開。

立委補選號次抽籤今日下午2時辦在最近才搬到廣慈社會住宅大樓的台北市選舉委員會所在之處，立委李德維、林奕華、鄭麗文、溫玉霞、吳怡玎、游毓蘭組成加油團，陪同國民黨候選人王鴻薇提前抵達。選委會2時一到宣讀號次抽籤的作業程序，吳怡農過幾分鐘人才出現，並與王鴻薇握手致意，吳抽到1號、王鴻薇2號。

吳怡農接受媒體聯訪時表示說，他抽到1號，代表一步一腳印，持續努力到明年1月8日、爭取大家支持，希望中山松山區市民記得1月8日記得出來投票投給1號、支持吳怡農。媒體問為何會遲到，吳說，像電影情節一樣，搭貨梯一層層」，沒等吳說完話，被其他媒體打斷。由於廣慈社宅最近才完工啟用，電梯調控運作似乎不順暢，幾乎每層樓都會停。

王鴻薇接受媒體聯訪時被問到帶加油團到場，她也表達感謝黨內多位立委的幫忙，「看到大團結氣氛」，她今天非常幸福，有這麼多委員陪她一起抽籤。被問到對手差點沒能抽籤？王說，「應該不是我驚險吧！我來抽籤完全沒有問題。」

至於2人握手，王鴻薇說，吳怡農進來的時候有關心問她，「議員妳的身體有沒有好一點？我說有謝謝」，大家互動滿自然。吳怡農對此表示，民主制度互相競爭應該很正向正面、很建設性的，因此跟對手握手是基本禮貌。

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