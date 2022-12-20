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    兩岸企業家峰會劉兆玄聆聽統戰 經民連︰應修法取消退休俸

    兩岸企業家峰會年會在福建廈門登場，前行政院長、台方峰會理事長劉兆玄率團出席參加，民團經濟民主連合多次質疑兩岸企業家峰會是統戰組織，赴中訪問是去磕頭。（資料照）

    兩岸企業家峰會年會在福建廈門登場，前行政院長、台方峰會理事長劉兆玄率團出席參加，民團經濟民主連合多次質疑兩岸企業家峰會是統戰組織，赴中訪問是去磕頭。（資料照）

    2022/12/20 16:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸企業家峰會年會今日在福建廈門登場，前行政院長、台方峰會理事長劉兆玄率團出席參加，中共中央政治局常委王滬寧向峰會發出賀信，代表中共總書記習近平對本次年會送上祝賀。賀信強調堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對外來干涉和台獨分裂。對此，經濟民主連合批評，應修法對出席統戰會議的官員取消退休俸。

    年會開幕活動上，兩岸企業家峰會中方秘書長林軍宣讀王滬寧致年會的賀信。王滬寧指出，今年10月中共召開二十大，將全面貫徹二十大精神，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對外來干涉和台獨分裂，堅持促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。

    王滬寧說，希望兩岸企業家共同做推進「中國式現代化」的生力軍，為維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進「祖國統一」進程而持續奮鬥。

    中國國台辦副主任潘賢掌也在開幕致詞提及，中國將全面貫徹中共二十大精神、深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「和平統一」、「一國兩制」基本方針，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅持以人民為中心的發展思想，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅決粉碎台獨分裂和外來干涉，堅定推進「祖國統一」進程。

    潘賢掌更對台商喊話，他聲稱，在中共二十大召開後，中國的發展空間將更巨大，更高質量，「如果您沒有抓住前30年的發展機遇，您千萬不要錯過今後30年的發展。」未來「中國式現代化」越是全面推進，中華民族偉大復興就越加前景光明，完成「祖國統一大業」就有更堅實的基礎、更充分條件。

    劉兆玄致詞則說，兩岸產業應聚焦具發展潛力新產業領域，採取「試項試點」、「先行先試」、「複製擴大」路徑，逐步建立兩岸產業創新鏈合作新模式。峰會將選定適當的項目如電動車等，推進兩岸產業鏈深度合作，將以此作為峰會下一階段重點計畫。

    經民連今日質疑，王滬寧書面致詞竟大放厥詞要「堅持『一個中國原則』和『九二共識』，堅決反對外來干涉和『台獨』分裂」、「共同推進『祖國統一』和民族復興進程」。面對濃濃的統戰宣示，前行政院長劉兆玄，與3位前經濟部長陳瑞隆、尹啟銘、杜紫軍居然默默接受，不吭一聲。

    經民連指出，將於明日上午召開記者會，呼籲立法院修法，對出席統戰會議的官員取消退休俸。並呼籲經濟部王美花部長要徹底檢討國民黨前朝的錯誤經濟政策，包括：一、工研院、貿協、中技社加入兩岸企業家峰會。二、對中技術輸出不設防。三、中資來台規範漏洞百出。

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