王鴻薇提政見喊話辯論 吳怡農：沒提出具體反對意見很難辯論

民進黨候選人吳怡農下午受訪時語帶無奈說，對於他提出每一項主張，王鴻薇都沒提出具體反對意見，或者沒跟大家報告哪一點不同意，真的很難辯論。（記者田裕華攝）

2022/12/20 15:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立委第三選區立委補選升溫，國民黨候選人王鴻薇今提出「還稅於民」政見，還說辯論應該是民調落後的人跟領先的人提出，像她想辯論的人很少，若吳準備好了就來接受辯論。對此民進黨候選人吳怡農下午受訪時語帶無奈說，對於他提出每一項主張，王鴻薇都沒提出具體反對意見，或者沒跟大家報告哪一點不同意，真的很難辯論。

吳怡農下午到台北市選舉委員會進行號次抽籤，結束後臨時在場接受媒體訪問。被問到王鴻薇上午提出還稅於民政策，直接辯論比較適合？吳怡農說，這個議題非常單純，王提出超收稅務用於還債，他非常認同也跟王是一致的立場，只是在數據上面或許看得不夠仔細。

吳怡農指出，今年如果納入特別預算考量的話，還需要多舉債2500億的債務，大家都同意不要債留子孫，今年底可以超收4500億的話，扣除還需要舉債的2500億元債務，其實只有2千億元超收，2千億元收入相當於每一位國民平均分得8500元，但中央政府總負債超過5兆7千億元、將近6兆的額度，相當於每一個國人負債24萬元。

吳怡農強調，這些債務都是我們這一代以及子孫必須要負擔的，在財務相對寬裕狀況下，把超收額度優先拿來把債還一還，同時考量過去2年疫情狀況，也希望政府在財務允許狀況之下，針對產業紓困、個人民眾的紓困，提出更多相關配套措施，多收的稅金應該這樣使用。

至於王鴻薇說道應該是民調落後的人主動提出辯論，對此吳怡農表示，他從參選第一天以來，針對國家安全、提升國家競爭力，提出一項一項的主張，但比較奇怪的是，對於他每一項主張，王都沒提出具體反對意見或沒跟大家報告哪一點不同意，真的很難辯論。

吳怡農說，今天聽到王鴻薇提出第一個政見主張是針對稅金超收，因此他只是提醒王，數字看仔細一點點，並沒有王早上所說的那麼美好、那麼多的超收，考量歲出歲入中間的差額還要多舉2500億元的債務，大家都同意不要債留子孫，依他個人的立場應把多於收入，優先拿來還債以及產業紓困多做努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法