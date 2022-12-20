歐洲議會國貿委員會訪團訪立院 持續支持台灣國際參與

歐洲議會議員阿西馬柯波蘿致詞時表示，他們會持續敦促理事會與執委會，盼能儘速加快台灣與歐盟簽訂雙邊投資協定，也會持續支持台灣的國際參與。（翻攝自立法院共訊）

2022/12/20 15:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕歐洲議會議員阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU）今日中午率「國貿委員會」（INTA）議員訪問立法院，由院長游錫堃與立委邱臣遠、邱顯智、陳以信、蔡適應、外交部次長蔡明彥等人一同接見。阿西馬柯波蘿致詞時表示，他們會持續敦促理事會與執委會，盼能儘速加快台灣與歐盟簽訂雙邊投資協定，也會持續支持台灣的國際參與。

游錫堃致詞表示，歐盟是台灣堅定的民主盟友，感謝歐洲議會在過去2年通過了25項友台決議案，他對於歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）今年7月訪台時，公開呼籲「只有台灣人民可以決定台灣自己的未來」感到敬佩，也感謝畢爾對台灣的支持。

游錫堃特別指出，他與在座的議員包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER）具有皆受中共制裁的共同點，代表他們對於維護民主自由所作的努力受到肯定。游錫堃也表示，烏俄戰爭後，歐洲議會於6月23日給予烏克蘭歐盟候選國的地位，11月譴責俄羅斯為「支持恐怖主義國家」等決議，足以證明歐洲議會的重要影響力。

阿西馬柯波蘿也指出，台灣與歐盟的雙邊關係，建築於尊重民主法治自由，與保護人權等普世價值上，歐洲議會近期針對台海做出決議，譴責任何用暴力、脅迫等手段威脅他國的國家，根據歐盟的一中原則，希望台海能維持現狀，決議中也認為，民主台灣的未來，應由台灣人民自己決定。

阿西馬柯波蘿表示，台灣是歐盟非常重要的經貿夥伴，歐盟在台直接投資佔了25%，比美日總和更多，且歐盟高達4成貿易會通過南海，在新的國際秩序中，他們發現，貿易已經逐漸被武器化，因此他們也非常重視台灣在區域的戰略位置。

阿西馬柯波蘿指出，在疫情及烏俄戰爭爆發後，歐盟發現自身應投資於戰略自主方面，而台灣在提供具韌性供應鏈方面扮演重要角色，他們會持續敦促歐盟理事會與執委會，盼能儘快加速台灣與歐盟簽訂雙邊投資協定。

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