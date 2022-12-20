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    首頁　>　臺北市

    批藍營側翼為中禁台食品開脫 食藥署：要求提早1年註冊還不給理由

    食藥署食品組副組長鄭維智（右）。（資料照）

    食藥署食品組副組長鄭維智（右）。（資料照）

    2022/12/20 15:12

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中國在本月初無預警禁止我國大量食品出口到中國，國民黨和部分藍營媒體反而幫中國護航並抨擊我國不保護業者；又有自稱農業粉專和部分藍營側翼人士混淆中國是要求使用日本10縣市食品原料者要補足文件，抹黑食藥署偷換概念。

    食藥署食品組副組長鄭維智指出，這完全不對，去年中國就要求我國在「2023年6月30日」前要完成註冊，但在今年初我國開放日本5縣市食品可進口台灣後，中國在3月突然要求我國要在「今年6月30日」完成註冊，食藥署去函詢問理由，但遭中國已讀不回。

    鄭維智指出，簡單說明，中國在去年給2年期限、今年初突然要求年中就要完成，無預警且不給理由，網路謠言完全是混淆視聽。

    另外，對於自稱農業粉專和網路媒體抹黑食藥署將佳德鳳梨酥的註冊搞錯選項，鄭維智指出，去年10月中方提出包裹式推薦註冊時，只提供「包餡麵食」的選項，並沒有糕餅類可供選擇，在資料送出之前，也都有請業者確認資料選填是否正確，駁斥所謂的烏龍傳聞，「佳德鳳梨酥業者也已經向食藥署表達沒有要繼續出口商品到中國、不必重新註冊」。

    不過國民黨、藍營媒體和部分側翼網路粉專仍不斷以「佳德鳳梨酥被註冊錯項目」來抹黑，營造「食藥署的錯而非中國的問題」。

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