為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    連2天下降 本土 +17080 死亡+18、境外移入+51

    2022/12/20 14:10

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增17,080例，較上週二減少0.2%，等於是連續2天較前一週同期下降；死亡新增18例。另外，境外移入新增51例。

    新增17,080例本土病例，為7,838例男性、9,226例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,254例），台中市（2,175例），高雄市（1,993例），桃園市（1,801例），台北市（1,749例），台南市（1,369例），彰化縣（877例），新竹縣（587例），新竹市（503例），苗栗縣（444例），屏東縣（422例），雲林縣（388例），嘉義縣（256例），宜蘭縣（249例），南投縣（242例），嘉義市（167例），基隆市（166例），花蓮縣（166例），台東縣（121例），金門縣（98例），澎湖縣（52例），連江縣（1例）。

    新增18例死亡，為9例男性、9例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年5月30日至12月17日，死亡日期介於5月30日至12月17日。

    新增51例境外移入個案中，為23例男性、28例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自日本（4例），中國（2例），印尼、香港、泰國及韓國（各1例），另41例感染國家調查中。入境日期介於今年11月19日至12月18日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計8,605,539例確診，分別為38,949例境外移入、8,566,536例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。其中14,931例死亡，包含14,914例本土及17例境外移入。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    血液用量暴增9萬多袋！ 天冷沒人捐、春節用血堪憂
    2022/12/20 13:58

    血液用量暴增9萬多袋！ 天冷沒人捐、春節用血堪憂
    中國連兩天通報死亡病例 官方數字：5死
    2022/12/20 13:04

    中國連兩天通報死亡病例 官方數字：5死

    林下良品「環境永續x全民獲利」
    中國疫情爆發偏方橫行 專家力推「橘子煮水」網友崩潰
    2022/12/20 12:48

    中國疫情爆發偏方橫行 專家力推「橘子煮水」網友崩潰
    回應郭台銘未買BNT次世代疫苗 王必勝曝3原因
    2022/12/20 12:47

    回應郭台銘未買BNT次世代疫苗 王必勝曝3原因

    青埔這案3房坪效 超越市心豪宅⋯
    對BNT來台設辦公室「樂觀其成」王必勝盼解決代理問題更方便
    2022/12/20 12:46

    對BNT來台設辦公室「樂觀其成」王必勝盼解決代理問題更方便
    臺北市今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播