連2天下降 本土 +17080 死亡+18、境外移入+51

2022/12/20 14:10

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增17,080例，較上週二減少0.2%，等於是連續2天較前一週同期下降；死亡新增18例。另外，境外移入新增51例。

新增17,080例本土病例，為7,838例男性、9,226例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,254例），台中市（2,175例），高雄市（1,993例），桃園市（1,801例），台北市（1,749例），台南市（1,369例），彰化縣（877例），新竹縣（587例），新竹市（503例），苗栗縣（444例），屏東縣（422例），雲林縣（388例），嘉義縣（256例），宜蘭縣（249例），南投縣（242例），嘉義市（167例），基隆市（166例），花蓮縣（166例），台東縣（121例），金門縣（98例），澎湖縣（52例），連江縣（1例）。

新增18例死亡，為9例男性、9例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年5月30日至12月17日，死亡日期介於5月30日至12月17日。

新增51例境外移入個案中，為23例男性、28例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自日本（4例），中國（2例），印尼、香港、泰國及韓國（各1例），另41例感染國家調查中。入境日期介於今年11月19日至12月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,605,539例確診，分別為38,949例境外移入、8,566,536例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。其中14,931例死亡，包含14,914例本土及17例境外移入。

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