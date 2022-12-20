王鴻薇提「還稅於民」 吳怡農：稅收超收優先還債

台北市第三選區立委補選候選人吳怡農。（記者塗建榮攝）

2022/12/20 14:24

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區立法委員補選國民黨候選人王鴻薇今天提出「還稅於民」政見，指出今年預估超收4500億元政府稅收，希望將超徵稅金部分還給人民，其餘拿來償還國債。民進黨候選人吳怡農則主張稅收、超收優先用於還債，也希望政府針對疫情下產業振興、民眾紓困提出更多協助方案。

吳怡農表示，2022年度中央政府總預算案歲入2兆2391億元，歲出2兆2621億元，短差230億元；連同債務還本960億元，需要融資調度財源1190億元，以舉債690億元及移用以前年度歲計剩餘500億元彌平。吳說，如果與特別預算併同考量，2022年度總預算案整體歲入、歲出短差則高達2136億元，加計債務還本及扣除移用以前年度歲計剩餘後，需要舉債2546億元。

吳怡農說，針對2022全年度可能超過預期的4500億元稅收，若不希望增加國家債務負擔，實際上只多了約2000億元收入，平均分給國民大約每人8500元。但截至今年12月，中央政府債務未償餘額為5兆7000億元（國民平均每人24萬元），是這一代及未來子孫要償還的債務。吳說，在目前不斷升息環境下，未來舉債成本會越來越高，若把多出來的收入優先用來償還債務，能讓子孫減少負擔。

吳怡農主張稅收、超收優先用於還債，近2年疫情衝擊，很多民眾生活辛苦，希望政府在財政稍微寬裕的狀況下，進一步針對產業振興、民眾紓困提出更多協助。

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