掌握國際情勢發展動向 國安局情報研析精準獲肯定

美國眾議院議長裴洛西於今年8月間訪問台灣，高層人士表示，國安局與相關國家及有關機關共同密切研議中共可能反應及相關配套措施，並正確做出共軍軍演將以包括試射飛彈等多種形式對台威懾的情報研析，提供相關單位参處。（資料來源：國防部；製表：自由時報）

2022/12/20 15:23

〔記者羅添斌／台北報導〕國際局勢變化快速丶歐美國家友台氣氛濃厚，但在兩岸情勢方面，中國不斷加大對台施壓的力道，也引起國際側目，我國對國際丶兩岸情勢及國安情報的掌握更顯重要，高層人士今天透露，國安局在局長陳明通領導下，在多次的國際及兩岸情勢研判上，都能精準預判及掌握趨勢發展，展現國安局情報研判能量，備受層峰肯定。

高層人士表示，在俄羅斯總統普廷今年2月24日對烏克蘭發動「特殊軍事行動」後，國安局隨即成立專案小組，密切掌握各項情勢發展，先期做出戰事將朝長期化的情報研判，並每週針對俄烏戰爭對地緣政治及經濟之影響撰研相關報告，提供決策参考。

對於美國眾議院議長裴洛西於今年8月間訪問台灣，高層人士表示，國安局在獲知裴洛西相關決策後，即與相關國家及有關機關共同密切研議中共可能反應及相關配套措施，並正確做出共軍軍演將以包括試射飛彈等多種形式對台威懾，提供相關單位参處。事實也證明，國安局對此的情報研判相當精準，讓相關單位能夠有預警時間，提早進行因應準備。

他指出，在中共公布今年1月25日召開對臺工作會議，以及10月16日召開20大前，國安局也機先掌握會議時間並進行相關部署。在預測中共新一屆政治局常委人事上，國安局長陳明通在今年10月21日於立法院外交國防委員會與立委的詢答時，就曾判斷若維持「7上8下」的規則，則可能「2上2下」或「3上3下」，若推翻此一規則，則為「4上4下」（最終結果），並做出若「4上4下」就代表中共將採「習的毛式兵法」，而不再走鄧小平改革開放路線之判斷，屆時對台壓力將更大。

高層人士表示，國內對中國軍事情報的搜集，主要來自國防部電訊發展室（電子訊號情報）與軍事情報局（人為情報），兩單位也會進行情報研判任務，但高層次的戰略情報丶國安層級情報研判，國安局的情研能量可說是國內第一把交椅，多次的預測與情研結果相當精準，也獲得友邦國安丶情報單位的肯定。

高層人士今天透露，國安局在局長陳明通領導下，在多次的國際及兩岸情勢研判上，都能精準預判及掌握趨勢發展，展現國安局情報研判能量，備受層峰肯定。圖為陳明通在今年10月答覆立委詢問時，分析中共新一屆政治局常委人事異動發展可能性。（資料照）

前中共總書記胡錦濤在二十大會議上突被請離，中共內部人事鬥爭引發國際矚目。（法新社）

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