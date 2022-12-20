馬政府特別預算7千多億、蔡政府逾2兆 國民黨團：敗壞財政紀律

立法院國民黨團今（20）日召開「緊急需求當偏門 特別預算都不特別了」記者會，總召曾銘宗主持、立委費鴻泰、副書記長吳怡玎出席。（記者王千豪攝）

2022/12/20 13:45

〔記者王千豪／台北報導〕立法院國民黨團今（20）日召開記者會指出，總統蔡英文自上任以來迄今，共提出12項特別預算，總金額高達2兆1170億元，而馬政府編列的特別預算總額為7千多億元。為此，國民黨團痛批，蔡政府敗壞財政紀律、債留子孫，將特別預算常態化。

國民黨團總召曾銘宗表示，穩健財政是國家經濟、社會發展最重要的基礎，但蔡政府從106年開始，每年都提出特別預算，到目前為止，總共提出12項特別預算。其中，106年有2項、107年2項、108年1項、109年3項、110年3項，112年度還有一項特別預算在審議當中，把特別算常態化，不但違反「預算法」第83條規定，總數更高達2兆1170億元，敗壞國家財政。

國民黨立委費鴻泰表示，總預算加上特別預算舉債1年的未償餘額，依法不得超過佔前3年的國內GDP上限40.6%，110年度佔比32.6%、111年度佔比32.0%、112年度31.0%，根據主計總處預估明年GDP為2.75%，甚至還會再低，相對中央政府舉債額度，將會逼近舉債上限。

費鴻泰批評，蔡政府對預算的概念非常薄弱，歷任政府沒有像蔡政府用這樣一再追加的方式編列特別預算，且蔡英文上任以來，每年中央政府總預算從第一年的1兆9千多萬元開始，逐年增加，111年度中央政府總預算編列2兆2500億元，到了112年度增加到2兆7千多億元，除非國家正處戰爭狀態，否則沒有任何一個家的總預算，增加比例這麼高。

國民黨團副書記長吳怡玎指出，過去馬政府編列特別預算，總計為7千多億元，都以經濟重大事故、天然災害有關。反觀蔡政府任內，光是特別預算就編列了2兆多元，扣除國防預算之外，還有8千多億元前瞻預算、8千4百億元防疫紓困振興特別預算。

吳怡玎批評，蔡政府是一個非常會撒錢，卻不知道怎麼做事的政府。她以高鐵延伸屏東案為例，花費8千多萬元進行評估，結果竟然規劃一條穿越石化廠的防爆區路線，這就是典型民進黨政府亂花錢的方式。

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