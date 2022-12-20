王必勝：台灣產品輸中期限提早1年「千真萬確」

衛福部次長王必勝今早回應BNT疫苗相關說法外，也澄清輸中食品網傳不實訊息。（指揮中心提供）

2022/12/20 13:21

〔記者林惠琴／台北報導〕中國大規模禁止台灣多項產品進口，我國不滿中方提供申請期限僅到今年6月30日，比其他國家早1年，但網傳中方此期限是指有用到食品原料來自日本10縣者，不是針對台灣，直呼「明明就是官方自己搞錯了，還要怪別人」。對此，衛福部次長王必勝表示，「不知道他這個根據是哪裡來的」，但對台所有產品就是都提早1年，「這個是千真萬確的事情」。

網傳中方政策為確保輸中食品不得含有來自日本福島、宮城、千葉、茨城、櫪木、群馬、長野、琦玉、新潟（大米除外）、東京都等10個縣（都）的原料／配料成分。對已在中註冊的食品企業，必須於今年6月30日前完善有關註冊訊息，提供產品原料／調配來源地等訊息，並補充輸中原料／配料均非來自日本上述10個縣（都）的聲明；對新申請註冊的輸中食品生產企業，申請時必須填報包含原料／配料來源國家（地區）在內的產品訊息，並隨附輸中產品原料／配料均非來自日本上述10個縣（都）的聲明。

發文者直呼「人家明明是叫你如果有用到食品原料來自日本10縣的公司要完成相關註冊」，沒用到就補聲明，強調「他們是歧視啦，歧視日本10縣的食品，又不是歧視台灣產品」，「明明就是官方自己搞錯了，還要怪別人」。

王必勝強調，我方接獲的訊息就是所有產品就是都提早1年，「我不知道他說只使用日本食品才要、我不知道他這個根據是哪裡來的」，指出「這個事情從頭到尾，我們都是一起處理，所以也很清楚，時間規定就是提早1年，這個是千真萬確的事情。

至於有無原始文件？王必勝回應「這個我再跟食藥署問一下」。

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