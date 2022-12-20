全聯、微風、遠百都有！全台蔬果大稽查近1成不合格

食藥署稽查全台各地賣場蔬果農藥殘留情形。（食藥署提供）

2022/12/20 13:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天發布今年9月到10月的市售蔬果農藥殘留監測，發現近一成、共58件農產品農藥殘留超標或不合格，甚至使用到不得檢出的農藥。較知名的賣場包括遠百、大潤發、全聯、微風超市，甚至台北市濱江果菜市場都有蔬果被檢驗到違規。

食藥署與地方政府衛生局共同執行「111年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，9月到10月總計抽驗757件農產品進行農藥殘留檢驗，其中699件符合規定，合格率92.3%，另有58件不符合規定的農產品，已由地方政府衛生局後續處辦、罰鍰。

不少知名的賣場販售的蔬果都被檢出農藥超標，其中台北市有多家業者違規，包括遠百公司的百香果被檢出不得檢出的農藥賽滅淨；大潤發百香果被驗出貝芬替超標；濱江果菜市場青蒜被檢出白克列超標和不得檢出的氟克殺；全聯的青蔥被驗出芬普尼超標；微風超市的碗豆被驗出賜諾特和因得克違規；美麗華百貨的大辣椒被驗出克凡派超標；遠東百貨的香菜被驗出福多寧違規。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果時除選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷、CAS優良農產品等可溯源農產品標章者，以提升農產品攝食安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

食藥署稽查全台各地賣場蔬果農藥殘留情形。（食藥署提供）

食藥署稽查全台各地賣場蔬果農藥殘留情形。（食藥署提供）

食藥署稽查全台各地賣場蔬果農藥殘留情形。（食藥署提供）

食藥署稽查全台各地賣場蔬果農藥殘留情形。（食藥署提供）

食藥署稽查全台各地賣場蔬果農藥殘留情形。（食藥署提供）

食藥署稽查全台各地賣場蔬果農藥殘留情形。（食藥署提供）

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