無人機一年延誤3千旅客 民航局推射頻識別管理

民航局今邀請各單位、業者參與研討會。（記者丁奕攝）

2022/12/20 13:26

〔記者丁奕／台北報導〕隨著無人機產業越來越發達，影響飛安的事情也時有耳聞，今年度就有7起在機場附近的無人機活動，3000多位旅客遭延誤。交通部民用航空局今（20）日舉辦遙控無人機交通管理研討會，預計未來要推行射頻識別（Remote ID），加強無人機的管理。

民航局局長林國顯表示，射頻識別（remote id）就像是無人機的電子車牌，能讓人一查就知道無人機的來歷，美國、日本都已經施行了一陣子，希望台灣未來能在無人機發展與安全中取得平衡。

交通部航政司司長何淑萍表示，無人機的產業發展越來越好，無人機能飛得越來越來越高，也代表未來與飛機的重疊空域更多，因此需要以一定方法來維護安全。

民航局飛航管制組組長蔡宗穎表示，台灣的紅區，也是在機場附近而禁止無人機飛行的區域，面積僅65.52平方公里，與各國比起來較小，如香港的287平方公里、日本的1808平方公里、新加坡的78.5平方公里等，因此暫不建議縮小現行紅區面積。

民航局航站管理小組簡任技正李世大指出，機場無人機防制措施最高原則為「優先保護航空器安全」，因此若有無人機影響，在異常事件排除前，會把在空中之航機引導迴避並暫停機場航班起降，雖會造成旅客不便，卻是確保民航機安全的作法。

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