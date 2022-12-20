對BNT來台設辦公室「樂觀其成」王必勝盼解決代理問題更方便

指揮中心指揮官王必勝回應有關永齡基金會創辦人郭台銘對於BNT疫苗相關的說法。（指揮中心提供）

2022/12/20 12:46

〔記者林惠琴／台北報導〕永齡基金會創辦人郭台銘昨談到採購BNT疫苗非常艱難，同時提到上個月BNT董事長親自來台決定在台設立辦公室，但自己母親要打BNT疫苗都打不到，言談之間透露不滿政府疫苗採購政策。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今強調，「我們絕對是把人民生命放在第一優先」，對於BNT董事長來台「一無所悉」，若要來台設辦公室「樂觀其成」，不必再經過代理商上海復星比較方便。

郭台銘提到，若過去BNT疫苗可早2個月進來，死亡人數可大大減少，感嘆政府沒有把人民的生命擺在第一位，並指出上個月BNT董事長親自來台，決定在台設立辦公室，決定要與台大癌醫等醫院合作癌症疫苗臨床試驗，「人家設立癌症研究基地時，把在台灣放在亞洲第一優先」，但「連我媽媽要打都沒有」。

王必勝先是說明國內BNT單價疫苗仍有，「要打，還是有的」，並解釋基於實際需求量、沒有證據顯示與莫德納疫苗有太大差異、疫苗整體採購策略等考量，次世代以已簽約、交貨彈性高的莫德納優先。

至於BNT董事長來台一事，王必勝指出，這件事情「一無所悉」，據媒體報導是來談癌症疫苗合作，自己不是很清楚內容，但若說BNT未來要在台設辦公室或分公司，對此「樂觀其成」，也看看是否順便解決代理的問題，就像莫德納在台已設分公司，隨時可討論送貨時間、明年疫苗規劃，比較方便。

王必勝提到，現在BNT疫苗代理商仍是上海復星，經過代理商討論難度比較高，沒有那麼方便，強調從來就沒有排斥購買BNT次世代疫苗，只是當初與莫德納已簽約且可更換次世代疫苗，而現在需求沒有那麼大，是否要加購BNT次世代疫苗，須視實際狀況與整體策略。

針對「政府沒有把人民的生命擺在第一位」的說法，王必勝鄭重強調，郭台銘是令人敬佩的企業家，對於生技醫療的發展也很支持，但要特別澄清，「政府與指揮中心絕對是把人民生命放在第一優先」，而且是「非常非常的」。

王必勝還原採購過程指出，在那個時間點，疫苗缺乏、國際阻力也很大，用這種方式去說「要是那時再早一點」、「早知道」，但其實「我們都盡了全力」，希望疫苗趕快進來，重申「我們絕對是把人民生命放在第一優先」。

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