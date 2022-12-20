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    不跟王鴻薇噴口水、謾罵 吳怡農：大眾期待選舉回到政見主張

    台北市第三選區立委補選候選人吳怡農20日舉辦政見發表記者會並回應記者提問。（記者塗建榮攝）

    台北市第三選區立委補選候選人吳怡農20日舉辦政見發表記者會並回應記者提問。（記者塗建榮攝）

    2022/12/20 13:20

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區（北松山、中山）立委補選將在明年1月8日投票，民進黨候選人吳怡農今天上午發表消防政見，國民黨候選人王鴻薇則提出還稅於民政見。吳怡農今表示，相信多數社會大眾都期待選舉回到政見主張，他選擇不跟對手噴口水或謾罵，提出具體政見，希望選舉操作可以少一點。

    吳怡農今天上午舉辦「韌性社會-強化消防救災能量」政見發表會，同時間王鴻薇也發表政見。對於王今天上午提出還稅於民政見，吳怡農受訪表示還沒有看到王的政見，必須看到政見才能夠比較公允評論。吳強調，自己有給大家非常明確的正向選舉承諾，他會持續的堅持，透過主張告訴大家未來問政方向，對於影響國家安全、國家競爭力的具體主張，他每週都在開記者會，今天已經是第4場。

    吳怡農說，希望大家看到的是一位認真看待立法委員職責、認真對待民主文化、堅持正向選舉的候選人，希望更多朋友1月8日可以給他鼓勵、支持與肯定。

    吳怡農昨質疑，王鴻薇將監督預算列為政見，王則反擊很多立委都以監督來當作政見，反批吳不懂要找人補課。吳今天表示，他從參選第一天就聽到無數謾罵與口水，大家聽了這麼多的口水或許已感不耐煩。吳表示，相信多數社會大眾期待選舉回到政見主張，所以他選擇不跟對手噴口水或謾罵，提出具體政見，其他操作與選舉操作可以少一點。

    不過媒體也關心，吳怡農所提的消防政見，不是一個任期 、一個立委可以決定，是否擔心被對手質疑打高空砲。吳強調，每項政見主張都提出具體執行方案、方向，不管編列預算，從兵役制度到松山機場遷移、提升外語教育、強化社會安全網、提升救災量能，他是看到社會結構性問題提出具體方案解決，不管透過政策落實、預算編列，對他來說都是最務實的政見。

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