雞蛋供應不受寒流影響 陳吉仲：1天供應量仍有12.1萬箱

農委會主委陳吉仲（中）表示，雞蛋供應不受寒流影響，日供應量仍有12.1萬箱。（記者楊媛婷攝）

2022/12/20 12:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕全家便利超商昨天宣布自12月28日起，因蛋價近年漲幅達4成，茶葉蛋從10元調漲到13元，7-11跟萊爾富、OK便利商店都不跟進，農委會主委陳吉仲今（20日）表示，大宗物資上漲導致飼料成本上漲，要讓蛋農有利潤，蛋農才願意繼續生產，並表示政府會全力穩定飼料成本，包含大宗物資營業減免到明年第1季，並擴大釋放出陳米。

受到氣候變遷、以及台灣雞舍超過9成都是老舊雞舍等影響，今年3月時台灣雞蛋供應較緊張，隨著農曆春節將在下個月到來，外界關注雞蛋供需問題，陳吉仲表示，每週三農委會都會公布最新的雞蛋產銷資訊，今年3月時雞蛋每天供應約10.8萬箱（1箱2百顆），現在雞蛋供應量已經到1天12.1萬箱，且雞蛋產量並未受到這波寒流影響。

目前為加工食品業的製造旺季，外界擔憂是否春節雞蛋供應能否如常？陳吉仲說，現在加工業者對雞蛋的需求量高，不過再過幾週，就會進入加工業者的淡季，屆時會有更多的雞蛋可供應給全國消費者，並強調雞蛋供應很充裕，請消費者放心。

至於雞蛋的價格部分，陳吉仲表示，大宗物資上漲導致飼料成本上漲，讓農民有利潤可圖，農民才願意投入生產，政府也會全力穩定飼料成本，並表示蘇揆已同意明年第1季大宗物資進口營業水減免到0，農委會也會釋出陳米取代玉米飼料，另外農委會已種植3萬公頃的青割玉米、飼料玉米，明年會擴大種植到5萬公頃，提高國產飼料原料的供應量外，也會增加改建雞舍，提升產蛋率外，也提升蛋農競爭力。

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