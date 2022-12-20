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    首頁　>　臺北市

    女搭捷運不戴口罩還嗆「沒強制規定」 捷警當場開罰

    警方攔下該名女子對她抄查資料，再函請主管機關開罰。（記者王冠仁翻攝）

    警方攔下該名女子對她抄查資料，再函請主管機關開罰。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/20 12:57

    〔記者王冠仁／台北報導〕一名女子搭乘台北捷運時，沒有依規定戴上口罩，站務人員發現後勸導未果，只好通報捷運警察隊；捷警隊員到場後，女子仍不配合，還嗆說「戴口罩只是建議、沒有強制規定」，甚至還打算直接走掉。但員警告訴她相關防疫規定並對她開罰，她最高可能被處1萬5千元的罰鍰。

    捷運警察隊今天公布此次案例，也再次呼籲民眾，目前搭乘捷運仍須遵守相關防疫規定，應全程配戴口罩，違反規定者，最高可處新臺幣1萬5千元罰鍰並拒絕運送，如遇有旅客未戴口罩，請先按下門邊紅色緊急按鈕通知站務人員及警方到場處理，或撥打110電話，不遵守規定者定依法究辦。

    捷警隊表示，一名女乘客先前早上8時許，從捷運府中站進站時沒有戴口罩，站務人員發現後上前勸導，但她仍不配合。站務人員通報警方到場，她依然不願配合，還說「戴口罩只是建議、沒有強制規定」；員警告知其現行相關防疫規定後，她堅持不戴上口罩，並於忠孝敦化站下車欲直接離去。員警最後攔下她查證身分後，由捷運公司依違反傳染病防治法規定函送主管機關裁罰。

    警方說，雖然目前有放寬配戴口罩的規定，但民眾於室內場所，包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間，仍維持應全程戴口罩。

    捷警隊說，今年1月至11月，共有52人搭乘捷運時沒有配戴口罩；疫情雖然趨緩、捷運人潮回流，旅客於搭乘捷運時仍須遵守相關防疫規定，否則將吃上罰單。

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