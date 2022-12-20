因應現代化戰爭 志願役官兵入伍訓明年起自5週增至8週

訓練參謀次長室軍事訓練處處長劉慎謨少將。（國防部提供）

2022/12/20 12:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日召開記者會表示，為因應現代化戰爭需求，志願役官兵的入伍訓練自明年元旦起，將自現行5週、230小時，試行調整為8週、380小時。且射擊訓練的姿勢不再侷限於臥射，將自現行臥姿、86發子彈，調整為立、跪、臥3姿勢、行進間射擊共160發子彈。

國防部今日上午召開例行記者會，訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謨表示，國軍考量戰訓需求及參考先進國家訓練方式，並以實戰化為核心，明年元旦起，志願役官兵的入伍訓從原本5週、230小時，試行調整為8週、380小時。

劉慎謨表示，除了一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練共4大類課程，還新增合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護、求生訓練、戰術行軍及宿營訓練等項目，實彈射擊部分，從原本臥姿86發子彈，調整為立、跪、臥3種姿勢及行進間射擊共160發子彈。

部隊訓練部分，劉慎謨表示，將依照任務需求及部隊屬性，增加中、高級專長、新式武器、裝備操作等，藉由完整駐地專長訓練、兵科基地、聯合眼訓、作戰計劃演練等，強化官兵執行戰訓任務作戰能力。

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