上市櫃企業不到3％承諾淨零 環團憂減碳目標難達成

綠色公民行動聯盟等環團召開記者會，呼籲企業儘速提出淨零階段性目標。（記者陳嘉怡攝）

2022/12/20 13:12

〔記者陳嘉怡／台北報導〕面對極端氣候的威脅，2050淨零排放已成為勢在必行的減碳目標。綠色公民行動聯盟等環團今（20）日召開記者會，盤點台灣1700多家上市櫃公司，僅2.64 %的企業明確提出淨零承諾，認為企業作為主要的碳排貢獻者，應儘速提出淨零階段性目標，而政府也應該修法要求企業揭露碳排放資訊，才能讓台灣逐步達成淨零。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸表示，綠盟彙整環保署的溫室氣體盤查、企業公布的ESG等資料，發現台灣1700多家上市櫃公司，僅有47家企業明確提出淨零承諾，只佔整體的2.64 %，反觀國際2000大企業已有近4成提出淨零承諾，台灣上市櫃企業宣示淨零的企圖心明顯不足。

環團也點名高碳排的石化、鋼鐵業，認為須調整產業結構才能邁向淨零。環境權保障基金會研究員徐孟平指出，台灣前20大碳排企業中，就有9家企業是石化業。台灣若要邁向淨零目標，僅靠擴大再生能源、節能措施效果有限，產業結構轉型勢在必行，而國際間已開始倡導減少使用石化原料「乙烯」、縮減石化業規模，建議台灣也應該討論將此議題納入淨零策略。

地球公民基金會主任鄧宇佑則說，中鋼和其子公司中龍的碳排放量約佔全台的十分之一，中鋼雖宣布會追逐2050年淨零排放目標，但在2030年的中期減量目標，僅設定較2018年減碳22%，遠低於聯合國減碳43%的目標。另外中鋼公司也應該負起母公司的責任，要求中龍儘速制定具體的減碳承諾，提升台灣鋼鐵產業鍊的減碳動能。

台灣氣候行動網絡研究員林怡均認為，企業揭露碳排放資訊也是國際趨勢，目前荷蘭已在建築法規中要求建物必須揭露碳排放，而美國也在公共採購政策中要求投標業者揭露碳排量，但台灣目前的碳排資訊揭露的政策工具明顯不足，建議政府多參考國外案例。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠呼籲，上市櫃企業應該善盡企業社會責任，主動進行碳盤查、提出淨零承諾及減碳規劃。另為促使企業提出更積極的溫室氣體減量期程，政府應該修正「國家溫室氣體減量目標」，提高2030年減量20%的目標；近期將公布的淨零十二項關鍵戰略草案，也應該納入「資訊公開」，並將氣候資訊揭露作為綠色金融與節能的重要項目，推動企業邁向淨零。

綠盟彙整環保署的溫室氣體盤查、企業公布的ESG等資料，發現台灣1700多家上市櫃公司，僅有47家企業明確提出淨零承諾，只佔整體的2.64％。（記者陳嘉怡翻攝）

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