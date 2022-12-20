回應郭台銘未買BNT次世代疫苗 王必勝曝3原因

指揮中心指揮官王必勝回應有關永齡基金會創辦人郭台銘對於BNT疫苗相關的說法。（指揮中心提供）

2022/12/20 12:47

〔記者林惠琴／台北報導〕永齡基金會創辦人郭台銘昨表示，當初答應BNT台灣要下訂3000萬劑疫苗，但政府未繼續採購，不確定承諾是否能夠兌現。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示，從來就沒有排斥購買BNT次世代疫苗，但基於實際需求量、沒有證據顯示與莫德納疫苗有太大差異、疫苗整體採購策略等考量，進而以已簽約、交貨彈性高的莫德納優先。

王必勝在解釋事情原委前，先謝謝永齡基金會、謝謝郭台銘，在國家缺乏疫苗時捐贈500萬劑BNT，已經謝過了，但再次感謝，「不論謝幾次，我們永遠都感謝他」。

王必勝說明，BNT疫苗除了企業捐贈的1500萬劑外，政府後續再加購766萬劑，因此總共是2266萬劑；莫德納疫苗則是去年買600萬劑，今年再買2000萬劑，共計2600萬劑，姑且不論是捐贈或購買，給台灣的部分都算滿平均。

王必勝指出，目前國內BNT單價疫苗，成人尚有30萬劑、兒童70萬劑，「要打，還是有的」。

王必勝並提到，與莫德納簽約今年2000萬劑、明年1500萬劑疫苗有一些優勢，包含可更換成次世代疫苗，當時簽約還不知道後面有次世代疫苗，但合約註明若有新產品可更換，「現在次世代是這樣來的」；還有供貨有彈性，當打氣旺需要調貨會協助處理，打氣趨緩要遞延交貨或效期拉長也可討論。

莫德納可換次世代 BNT不給換貨

反觀BNT，王必勝提到則是「不行」，大約2個多月前，有些採購的單價疫苗尚未到貨時，我方有提過是否可更換成次世代，但當時合約沒寫，當然人家不答應，也就沒辦法，是一個彈性的問題。

王必勝也強調，BNT與莫德納都是mRNA次世代雙價疫苗，性質一樣，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家也都通過可作為追加劑，不管前面打的是什麼疫苗，安全上無虞，且現在沒有明顯任何證據顯示這2款疫苗在效果上有顯著差異。

王必勝強調，實際需求量、沒有證據顯示與莫德納疫苗有太大差異、疫苗整體採購策略等考量，進而以更換莫德納優先，尚未採購BNT次世代疫苗。

王必勝並指出，目前莫德納次世代疫苗尚有400萬劑左右，每天打氣2、3萬劑左右，打氣不是很好，需要進行催打，會持續與縣市政府合作，明年還有1500萬劑，要看看後續有無新產品開發出來，畢竟涉及病毒變異狀況，另一個變數則是明年要打幾劑，1劑或2劑差別很大，要把基礎數目先訂下來，以免到時發展新產品又要等、等不到。

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