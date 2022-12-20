北農批發市場擴大低溫卸貨區 陳吉仲：完成冷鏈最後一哩路

蔬果裝在折疊籃中並放在棧板上，可用堆高機搬運，大幅減少人力。（記者楊媛婷攝）

2022/12/20 12:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕國產農產品冷鏈將完成最後一哩路，農委會擇定北農第二果菜批發市場（濱江市場）作為全國首座建立低溫卸貨拍賣區的批發市場，可串聯產地預冷、棧板化作業、冷藏車運輸等措施，冷藏車櫃將可直上濱江市場4樓卸貨，讓蔬果從運輸到批發市場全程都維持15度到18度的低溫。

農委會致力建置農產品冷鏈系統，農產品外銷已建置全程冷鏈系統，不過國內農產品國內銷售的冷鏈還缺最後運輸車到拍賣區的低溫冷鏈，在農委會支持並全額補助下，北農的第一、第二果菜批發市場擴建低溫卸貨拍賣區外，也從今年10月10日起推行「新式摺疊籃」取代傳統、日益高漲的紙箱，北農總經理翁震忻表示，現在一只紙箱都要價50元以上，若要租用過去的舊塑膠籃一只也要68元，新式摺疊籃則只要租金20元，且若可7日內歸還還可折抵20元，目標1年可以替代3500萬個紙箱，節省農民的包裝成本5成、至少7億元的支出，他也說，目前已在擴大辦理甘藍、香蕉、芭樂、柳橙等作物的折疊籃。

農委會主委陳吉仲今表示，農委會的任務就是增加農民收入，也讓消費者可以買到好的農產品，他說冷鏈措施會是全國推行，在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌支持下，明年、後年冷鏈建置的預算為126億元，現在又搭配折疊籃等措施，讓農民節省5成以上的包裝成本，不再用過去只能使用單次的紙箱，且蔬果裝在折疊籃中可全程冷鏈，且折疊籃可堆疊在棧板，可使用堆高機搬運節省人力成本，農產品品質提升，拍賣價格更好，像是這2年多台灣都沒有颱風，但蔬果的平均拍賣價格都高於往年同期，讓農民的收入增加，並減少成本，消費者也可採買到品質更好的農產品，也可保持蔬果價格的穩定。

北農總經理翁震忻表示，以青江菜為例，有冷鏈運輸的青江菜，因為在產地裝在折疊籃時就可預冷處理，拍賣價格1公斤可到7、80元，沒有冷鏈的青江菜因為容易遇高溫導致黃葉、酸化等影響，拍賣價格1公斤僅約20元。

陳吉仲進一步指出，因北農具有全台指標性，北農引進冷鏈與折疊籃後，也帶動全國蔬果產地採用，他也說補助折疊籃的措施不會只到今年底，會延長到明年繼續在全國推動。

農委會在全國推動用可甲地借、乙地還的折疊塑膠籃，一只租金只要20元，過去紙箱一只就要50元，大幅減少農民包裝成本。（記者楊媛婷攝）

農委會主委陳吉仲（左3）表示，將擴大建置全國批發市場的冷鏈以及推動折疊籃，讓農民節省包裝成本。（記者楊媛婷攝）

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