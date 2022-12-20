獨家》控學姊霸凌 中山女中樂旗隊高一生穿無袖短裙演出被凍僵

中山女中樂旗隊參加嘉義市國際管樂節，高一學生穿著無袖的黑色連身短裙，在濕冷寒風中演出被凍僵。（家長提供）

2022/12/20 12:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市中山女高樂旗隊上週六參加嘉義市國際管樂節嘉年華，強碰寒流來襲，高一學生穿著無袖短裙在低溫寒風中演出，結束後全被凍僵，讓家長看了好不捨，家長不滿樂旗隊嚴格學姊學妹制，高二學姊要求高一學生不能穿外套，校方竟然默許，更氣憤校方到目前未向家長說明，北市教育局應介入處理。

教育局副局長陳素慧坦言，3位高一學生參加樂旗隊演出，陪同到場的校長詢問是否要換長袖，高一生表示學姊說表演要穿無袖短裙，因此讓學生在表演前在衣服貼暖暖包、提供薑茶防寒，可能礙於學姊壓力或對表演重視而想做到最好演出，學生可以權衡輕重勇於表達，學姊學妹彼此多溝通，教育局也要求校方向家長好好說明。

中山女高樂旗隊歷史悠久，隨著人口變化，樂旗隊招生也受到影響，校方將樂隊轉型為室內團，旗隊往旗槍隊發展，時常受邀參加大型活動合體演出。在嘉義市國際管樂節主辦單位的邀請之下，12月17日參加演出，當天因遇到寒流，下雨括陣風，嘉義市府取消原規劃學生參觀踩街活動，演出則照常舉行。

高一學生家長指出，中山女中槍旗隊有嚴格的學姊學妹制，目前高二學生16人、高一學生6人。槍旗隊平日訓練相當辛苦，一練就是12小時，下雨也要練習，學生們為了一份榮譽感都堅持到底不放棄。

家長不滿說，槍旗隊學姊霸凌學妹的情形層出不窮，例如下雨天高一生在操場淋雨練習，高二生則在走廊下練習，學姊訓話要高一生「低頭閉眼」。上週在嘉義管樂節，高一生每人要自費買礦泉水給學姊喝，最誇張是寒流又下著雨，學姊要求高一生穿無袖連身短裙，還不能穿外套，根本是公然霸凌的行為。

家長不捨說，當時3名高一學生表演3、4小時結束後，已經失溫僵住到沒有知覺，教官才趕緊塞暖暖包、幫忙按摩身體，並拿出薑茶，有學生表演返家還出現喉嚨痛的感冒症狀。這些決策卻都是學姊做的，當時學校的主任、教官及社團教練都在場目睹一切，竟默許如此誇張行為

家長氣憤說，學姊也都只是學生而已，要求不能穿外套、穿無肩短裙演出的決策，學校也應該從旁督促導正，家長也有反應希望校方能給個說明或道歉，到目前卻都沒有，站在家長立場希望校方與教育局要正視改善學姊學妹制的霸凌事件，否則仍會持續發生。中山女中校長張云棻未接電話，尚無回應。

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