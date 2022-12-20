綠委提案選舉公報不列學歷 立院國民黨團：反對到底

針對民進黨立委鍾佳濱等人提案選舉公報不列學歷，立院國民黨團書記長李德維表示一定反對到底。（資料照，記者田裕華攝）

2022/12/20 12:21

〔記者王千豪／台北報導〕九合一大選後，黑金議題成焦點，行政院會日前通過「擴大排黑參選」的修正草案，新增國安犯罪、「黑金槍毒」的重大犯罪、賄選、以及重罪重刑四大類型犯罪者，不得參選；立委提出的「排黑條款」更是百花齊放，其中一版還主張應將選舉公報中的「學歷」拿掉。立法院國民黨團對此表示，一定反對到底。

由民進黨立委鍾佳濱、蔡適應、何志偉等24人提出的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，在立法院議案關係文書的說明指出，「民主政治宜採取更開放的態度，參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公布實不應強制要求揭露候選人學歷，爰刪除第四十七條第一項、第二項學歷之要求。」

該草案今天中午將進入立法院程序委員會，如通過，會先由院會一讀，接著就排入內政委員會，進入實質審查修法階段。

國民黨團總召曾銘宗受訪表示，該版修正草案將選罷法第47條規定的「學歷」改成「前科」，前科部分他們支持，但是不贊成將學歷拿掉。曾也質疑，提案人自己就面臨學歷問題，合不合適，外界會去檢視。

國民黨團書記長李德維認為，學歷怎麼會和參選公職者無關聯，又不是強迫規定說一定要什麼學歷才能選，而只是揭露候選人資訊，更有利選民做判斷，如果民進黨說學歷沒關聯，那未來是不是經歷、政見「都沒關聯？都不重要？」

李德維批評，此修法完全是假借民主排黑之名，卻行真正反民主、反透明監督的作為，國民黨團一定反對到底。

民進黨立委鍾佳濱等24人提出選罷法部分條文修正草案，主張選舉公報不列學歷。（記者王千豪攝）

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