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    外交部宣布︰將開設駐加拿大蒙特婁辦事處

    外交部今天宣布，將在加拿大魁北克省設立「駐蒙特婁辦事處」。（歐新社資料照）

    外交部今天宣布，將在加拿大魁北克省設立「駐蒙特婁辦事處」。（歐新社資料照）

    2022/12/20 12:23

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，我國政府將在加拿大魁北克省設立「駐蒙特婁辦事處」，促進台加交流合作。這將是加拿大在渥太華、多倫多和溫哥華之外的第4個外館。目前我國外館不含港澳共有111個，包含14個大使館、2個總領事館、58個代表處、36個辦事處。

    外交部發言人歐江安今天在例會宣布此案。歐江安說明，由於台灣與加拿大在經貿、科技、供應鏈、文教及原住民等多領域的交往日益緊密，我國政府經妥善研議後決定，將在加拿大魁北克省的蒙特婁市（Montréal）設立「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」，目前正進行各項籌備工作。

    歐江安指出，加拿大是英、法雙語國家，而魁北克省是法語人口主要集中地，人口數約占加拿大總人口近4分之1。蒙特婁市為魁北克省第一大城、加拿大第二大城，為加拿大及北美地區法語重鎮，也是加拿大著名的科技產業聚落，在電動車及人工智慧等領域極具合作空間，同時也是「國際民航組織」（ICAO）總部所在地。美、日、英、法等多數國家均在蒙特婁市設有據點。

    歐江安也提到，加拿大政府近期發布全方位戰略報告，將深化與印太區域夥伴的多元合作關係，並特別指出將提升與台灣的經濟及人民與人民連結，增進加拿大與台灣的科學、技術及創新夥伴關係。我國在蒙特婁新設據點，將有助台加雙方未來進一步的合作與交流。

    外交部近年新開南法普羅旺斯、西非象牙海岸等據點，並重啟關島辦事處。外交部強調，「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」未來將與目前駐加拿大的3個外館共同努力，為僑胞提供更優質服務，在既有的良好基礎上，持續深化台加互惠互利的多領域合作關係，增進台加人民間的友誼，共同為印太地區的繁榮而努力。

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