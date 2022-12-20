為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    力行國小學童喝到餿水湯 北市教局︰立即換廠商、明起暫停供餐

    力行國小學童將餿水湯喝下肚，北市教育局表示，確保用餐安全，現場立即要求廠商更換，另請學校依午餐契約罰則規定，就廠商人員疏失導致影響午餐品質，進行記點及罰款。（取自力行國小臉書）

    力行國小學童將餿水湯喝下肚，北市教育局表示，確保用餐安全，現場立即要求廠商更換，另請學校依午餐契約罰則規定，就廠商人員疏失導致影響午餐品質，進行記點及罰款。（取自力行國小臉書）

    2022/12/20 11:40

    相關新聞請見︰

    北市力行國小學童誤喝「餿水湯」 校方坦承廠商疏失將懲處

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立力行國小昨傳出團膳業者搞烏龍，將上週的餿水湯送到班級，導致有2名學童喝下肚，所幸學童身體目前無礙，教育局今天一早派員到校勘查，學校也開會檢討相關廠商疏失責任，北市教育局表示，確保用餐安全，現場立即要求廠商更換，另請學校依午餐契約罰則規定，就廠商人員疏失導致影響午餐品質，進行記點及罰款。

    教育局今日上午派員前往力行國小進行現場會勘稽查。教育局稍早發布新聞稿指出，經向校方了解，近期供餐廠商上將公司因送餐人員異動，進行餐桶回收確認作業時出現差錯，導致該應回收之湯桶放上餐車送至一年級課後班，現場立即要求廠商更換，另請學校依午餐契約罰則規定，就廠商人員疏失導致影響午餐品質，進行記點及罰款。

    教育局表示，針對供餐廠商之重大疏失，學校將緊急召開午餐供應會議，就廠商疏失做出懲處，自明日（21日）起暫停供餐，需經衛生局稽查合格，並請廠商提出食品安全衛生改善報告及送餐SOP，經學校審核後才能恢復供餐。

    教育局強調，後續以最嚴謹的方式要求廠商落實供膳各環節流程，班級老師加強用餐指導及為供餐品質把關監督。教育局將函知各校，於供餐作業中，應確實回收餐盆、湯桶及餐具並清點數量，並持續督請學校關注學童健康，要求學校確實做好供餐管理責任，確保午餐品質安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市力行國小學童誤喝「餿水湯」 校方坦承廠商疏失將懲處
    2022/12/20 10:54

    北市力行國小學童誤喝「餿水湯」 校方坦承廠商疏失將懲處
    扯！營養午餐業者烏龍操作 害學童把餿水喝下肚...
    2022/12/20 06:11

    扯！營養午餐業者烏龍操作 害學童把餿水喝下肚...

    林下良品「環境永續x全民獲利」
    烘焙坊遭爆料作業環境髒亂 中市衛生局稽查限期改善
    2022/11/20 15:26

    烘焙坊遭爆料作業環境髒亂 中市衛生局稽查限期改善
    噁！影城飲料喝到不明ＱＱ異物 店家解釋是衛生紙
    2022/10/07 20:14

    噁！影城飲料喝到不明ＱＱ異物 店家解釋是衛生紙

    青埔這案3房坪效 超越市心豪宅⋯
    臺北市今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播