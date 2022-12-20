力行國小學童喝到餿水湯 北市教局︰立即換廠商、明起暫停供餐

力行國小學童將餿水湯喝下肚，北市教育局表示，確保用餐安全，現場立即要求廠商更換，另請學校依午餐契約罰則規定，就廠商人員疏失導致影響午餐品質，進行記點及罰款。（取自力行國小臉書）

2022/12/20 11:40

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北市力行國小學童誤喝「餿水湯」 校方坦承廠商疏失將懲處

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立力行國小昨傳出團膳業者搞烏龍，將上週的餿水湯送到班級，導致有2名學童喝下肚，所幸學童身體目前無礙，教育局今天一早派員到校勘查，學校也開會檢討相關廠商疏失責任，北市教育局表示，確保用餐安全，現場立即要求廠商更換，另請學校依午餐契約罰則規定，就廠商人員疏失導致影響午餐品質，進行記點及罰款。

教育局今日上午派員前往力行國小進行現場會勘稽查。教育局稍早發布新聞稿指出，經向校方了解，近期供餐廠商上將公司因送餐人員異動，進行餐桶回收確認作業時出現差錯，導致該應回收之湯桶放上餐車送至一年級課後班，現場立即要求廠商更換，另請學校依午餐契約罰則規定，就廠商人員疏失導致影響午餐品質，進行記點及罰款。

教育局表示，針對供餐廠商之重大疏失，學校將緊急召開午餐供應會議，就廠商疏失做出懲處，自明日（21日）起暫停供餐，需經衛生局稽查合格，並請廠商提出食品安全衛生改善報告及送餐SOP，經學校審核後才能恢復供餐。

教育局強調，後續以最嚴謹的方式要求廠商落實供膳各環節流程，班級老師加強用餐指導及為供餐品質把關監督。教育局將函知各校，於供餐作業中，應確實回收餐盆、湯桶及餐具並清點數量，並持續督請學校關注學童健康，要求學校確實做好供餐管理責任，確保午餐品質安全。

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