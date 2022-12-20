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    首頁　>　臺北市

    台鐵公司化子法草案公告未納員工意見 工會揚言春節罷工

    台鐵預計2024掛牌公司化，子法陸續公布，台灣鐵路工會今天聲明指交通部不採納工會意見，揚言進行春節罷工投票。（資料照）

    台鐵預計2024掛牌公司化，子法陸續公布，台灣鐵路工會今天聲明指交通部不採納工會意見，揚言進行春節罷工投票。（資料照）

    2022/12/20 12:17

    〔記者陳心瑜／台北報導〕台鐵預計2024年掛牌公司化，子法陸續公布，包括16日「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案等，台灣鐵路工會今天（20日）聲明指控交通部鴨霸、不採納工會意見，因此醞釀明年春節輸運期間罷駛，不排除27日進行罷工投票。台鐵則是預計21日0時起開賣春節10天連假疏運車票。

    台灣鐵路工會秘書吳長智說，「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案涉及軌道路線維護及列車維修，與台鐵鐵路安全與永續經營關係密切，原本12月15日工會方與台鐵局針對草案內容討論協商完畢，交通部卻不採納工會的意見並強行公告。

    工會聲明指出，於目前已經陸續公告的子法都很不滿意，交通部口頭上說尊重工會的溝通機制，實際上都沒有採納工會意見，工會的態度是反對犧牲員工權益，確保台鐵未來發展，所以在子法協商過程皆盡心盡力，進行攻防，並請專業律師團，協助子法字句的檢視與把關。

    工會聲明指出，行政院已責成交通部，子法協商必須充分與工會溝通達成共識，始能定案，但交通部自始至終彷彿「平行時空」自行召開推動會報，讓台鐵局與工會的協商僅成程序點綴，協商內容只侷限交通部參考而已，最終完全依交通部喜好，再決定是否配合修法，這種不尊重台鐵局與工會，看做奴才與塑膠的心態，不是鴨霸是什麼？

    吳長智說，交通部若要當工會是塑膠也可以，就硬起來讓交通部看看什麼叫強化塑膠，27日工會將召開擴大常務會議，研商子法訂定交通部強行公告，以及不履行原尊重並承諾工會的事項，進行討論並研商抗爭行動，不排除發起罷工投票，在農曆春節間罷駛，確保台鐵永續發展，也為了未來全台民眾鐵路的安全，並要求交通部停止慣有的霸道態度與行徑。

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