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    美國會通過國防授權法案 吳怡農：民主盟友都在乎台灣安全

    台北市第三選區立委補選候選人吳怡農20日舉辦政見發表記者會並回應記者提問。（記者塗建榮攝）

    台北市第三選區立委補選候選人吳怡農20日舉辦政見發表記者會並回應記者提問。（記者塗建榮攝）

    2022/12/20 12:04

    〔記者蔡思培／台北報導〕美國聯邦眾議院、參議院本月通過2023會計年度「國防授權法案」（NDAA），未來5年可無償提供台灣軍援達100億美元（約新台幣3050億元），並要求加速處理台灣軍購請求、計畫明年開始派官員長駐台灣。台北市第三選區（北松山、中山）立委補選民進黨候選人吳怡農今天表示，台灣與美國是實質的安全合作，我們的民主盟友都在乎台灣安全。

    吳怡農今天上午舉辦「韌性社會-強化消防救災能量」政見發表會，會後受訪被問起美國通過「國防授權法案」一事。吳表示，在野黨長期批評美國與台灣的安全合作是客戶跟軍火商的關係，只有利益上交換，但是這次國防授權法明確指出，接下來5年有100億美元軍事援助。

    吳怡農強調，這不是貸款，而是直接資金贊助，他相信社會大眾可以看出台灣與美國的安全合作，不是以前許多人想歸類的客戶與軍火商關係，而是實質的安全合作，我們的民主盟友們都在乎台灣安全，在乎維持印太地區的穩定。

    吳怡農說，這是不管美國、日本，大家都共同努力的目標，吳也說，官員其實並非進駐，而是交換，其目的在於強化兩國間的互相理解，吳認為這非常重要。如果雙方是實質的安全夥伴，各部門間也要有更順暢的溝通與聯繫，最好的方式就是透過交換計畫互相了解認識，若有需要可拿起電話，知道我們在太平洋另一端的窗口是誰。

    吳怡農說，大家看到這國防授權法案裡的許多計畫與預算，國際社會非常重視台灣的安全，這也是他在這次的選舉透過記者會提出具體提升國家安全、完善國防制度的政見。吳說，不管是國家安全指導文件體系建立、兵役制度的改革、國土防衛部隊建立，我們共同的努力，從台灣到日本、美國，都希望可以維護和平，保護大家的生活方式。

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