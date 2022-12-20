藍綠各提排黑條款 王婉諭：假修法、真轉移焦點

立法院時代力量黨團今（20）日召開「拒絕黑金勢力涉入政治，排黑條款不是萬靈藥」記者會，右起為立委陳椒華、邱顯智與王婉諭。（記者楊丞彧攝）

2022/12/20 12:16

〔記者楊丞彧／台北報導〕黑金涉入政界引起高度關注，民進黨率先提出修法，國民黨跟進喊「加蔥」，擬將「黨職」也納入。然而，國民黨各縣市黨部提報黨中央之正副議長提名人選，近日卻被爆出有3人曾被提報為治平專案對象。對此，時代力量立委指出，黑金仍可透過代理人實際影響政治，政黨本應自行落實排黑。另現行法律就算有排黑相關規定，也未曾對政黨開罰過，修法最後恐淪為「打假球」。立委王婉諭痛批，藍綠根本是假修法、真轉移社會焦點。

立法院民進黨團本月8日將「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」送交立院議事處，除排除「黑、金、槍、毒」經判刑確定者，更將侵害國家法益罪者納入規範。國民黨團隨後稱「擬」跟進，甚至「加蔥」，擬修政黨法增「排黑條款」，政黨黨職也要排黑。行政院會15日通過「公職人員選罷法」與「總統副總統選罷法」修正草案，新增國安犯罪、「黑金槍毒」的重大犯罪、賄選與重罪重刑4大類型犯罪者經判刑定讞，不得參選。

立法院時代力量黨團今（20）日召開「拒絕黑金勢力涉入政治，排黑條款不是萬靈藥」記者會。王婉諭表示，時力徹底執行排黑，反觀其他黨跟地方黑金勢力卻難分難捨，很多提名人選本身就具有黑金背景。因此，藍綠現在分別提出排黑條款，根本就是假修法、真轉移社會焦點。

王婉諭指出，黑金政治之所以難以改變，在於黑金勢力與政治人物的關係，不僅限於表面的合作或提名，更嚴重的是外界難以窺見的金流跟人際關係。很多地方黑金勢力找背景乾淨、沒前科的親信或親人投入選舉，實際上是「換湯不換藥」，抑或直接找當選者，透過各種影響力滲透政治運作。因此，即便修法通過，仍難以完全杜絕黑金勢力。

王婉諭也提到，即便現行「組織犯罪防制條例」第14條第1項已經明定「各類公職人員選舉，政黨所推薦之候選人，於登記為候選人之日起5年內，經法院判決犯本條例之罪確定者，每有一名，處該政黨新臺幣1000萬元以上、5000萬元以下之罰鍰」；然而經向中選會查詢，近10年卻無政黨依此法被裁罰。因此即便修法通過，若不敢執行依舊無法落實排黑，「這不是打假球，什麼才是打假球」！

王婉諭直言，藍綠要排黑毋需等修法，現在就可以立刻行動。藍綠兩大黨高層或地方幹部、地方議員或議長，有許多本身就具有黑金背景。與其透過修法轉移外界焦點，不如以最高標準檢視黨內幹部、高層公職，涉黑金背景全部開除、不予任用。真要落實排黑，現在就可以立刻行動。

立委陳椒華強調，公開透明是清廉政治的基石。食品標示不清有違法之虞，廣告不實也可依消保法、公平法開罰；然選民在資訊不對等情況下，卻可能遭誤導而投錯票，票投了更無法反悔。因此，時代力量將推動修法，若候選人若涉及刑事相關案件之犯罪紀錄，應登載於選舉公報之上，落實選民知情權。

立委邱顯智也強調，排黑條款絕不是萬靈丹，且行政院所提之修法草案，只要涉及國安法等罪，無論情節輕重或犯罪態樣，不管是否免刑或緩刑，法律效果通通都是剝奪「終身」參選公職的權利，這樣的修法恐違反憲法第23條與第7條有關比例原則與平等原則之意旨。且刑法上有不同有罪要件，經濟犯罪、性犯罪、環境犯罪為何不必被剝奪參政權，難道都與黑道無關？行政院草案難以服眾。

邱顯智表示，美日歐立法案例也沒有不分輕重類型一律終身禁止參選之案例，立法應以暫時性禁止為之，且如何做到不同犯罪類型的平等，也須細膩立法。政府急忙推出高度違憲疑慮的修法草案，令人質疑只是為舒緩社會壓力而丟出的煙霧彈，甚至根本不會排審，並非認真要面對黑金的問題。

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