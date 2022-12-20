美聯邦眾議員訪團：台灣的繁榮對美非常重要

美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）表示，他要代表美國國會傳達一個訊息，台灣的繁榮對他們來說非常重要。（圖擷取自蔡英文臉書）

2022/12/20 12:06

〔記者陳昀／台北報導〕美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）等4位眾議員近日組團訪台，今前往總統府晉見蔡總統。匡希恆表示，他40年前首度來台時，台灣還不是民主國家，但現在他已清楚看到台灣的進步與繁榮，他也要代表美國國會傳達一個訊息，台灣的繁榮對他們來說非常重要，此行也想了解美國能扮演什麼角色。

美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）於12月17日至22日率團來台訪問；訪團成員包括聯邦眾議員米勒-米克絲（Mariannette Miller-Meeks）、聯邦眾議員歐文斯（Burgess Owens）及聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）。

早年曾在台灣擔任傳教士的匡希恆，致詞時先以中文感謝蔡總統歡迎代表團，「今天非常有榮幸見面，我知道台灣跟美國的關係很重要，1979年我就在台灣2年，那時候我住在台中、苗栗、內湖，後來我跟我的妻子和2個孩子住在內湖。」後來被眾人詢問是否還需要翻譯時，匡希恆也大笑說「不管」。

匡希恆表示，他40年前來台灣時非常不同，當時適逢中美協防條約尾聲、美國與台灣斷交，當時也通過台灣關係法，雖然對台美來說都是非常艱困的時期，但他當時仍受到台灣人民非常熱情的歡迎。

匡希恆說，他第一次來台灣時，台灣還不是民主國家，但歷經持續蓬勃發展的活躍民主、7次總統直選，也有很大的改變，「當時我從台北到台中需要長途跋涉，這次搭高鐵一下子就到了；過去台灣可說是出口聖誕燈的首都，現在則供應晶片給全世界。」

他強調，每天看，是沒辦法看到改變與全局，但他暌違40年再次來到台灣，清楚看見台灣的進步與繁榮；他與同事們此行來到台灣，非常高興能代表美國國會50州453位議員，「我要傳達一個希望你們已經知道的訊息，台灣的繁榮是我們跨黨派、跨院支持，且對我們所有人來說非常重要，此行也是想了解美國在這方面能扮演什麼角色。」

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