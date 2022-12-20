消防員不足、裝備車輛老舊 吳怡農籲中央編列專案預算

台北市第三選區立委補選候選人吳怡農20日舉辦政見發表記者會並回應記者提問。（記者塗建榮攝）

2022/12/20 11:58

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區（北松山、中山）立委補選將在明年1月8日投票，民進黨候選人吳怡農今天上午發表消防政見，點出地方政府消防人力不足、裝備車輛老舊等問題。吳表示，消防雖屬地方自治事項，但責任不該全由地方政府負擔，呼籲中央編列專案預算，加速消防人力增補與消防車輛汰換。

吳怡農今天上午舉辦「韌性社會-強化消防救災能量」政見發表會，吳表示，台灣的消防體系是全國性大家庭，由中央政府負責規畫政策，地方政府負責實質建立消防戰力，但各縣市的人力資源要依據地方制度法實施，消防員員額要由地方政府編列。吳指出，台灣各縣市在消防上有人力不足、車輛老舊、裝備需補充等共同問題，但中央以消防為地方自治事項，要地方政府自籌經費，許多地方政府財政上有困難，或地方首長相對不重視消防，造成人力嚴重短缺、救災裝備與車輛嚴重老舊問題一拖再拖，已成國安問題。

吳怡農說，依據今年4月的資料，台灣消防人員編制員額為是1萬9808人，實際員額1萬6313人，消防人口服務比為1：1423，代表1423位人中只有一位消防人員，台灣消防人口服務遠低於美國的1：500、日本1：700、新加坡1：900，讓消防人員過勞。吳指出，中央雖對消防人力短缺提出對策，卻是要求地方政府以5年3000人為目標增補。

依據消防署的統計，截至2019年底，全國車齡20年以上消防車有97輛，台北市、台中市使用年限超過15年的消防車輛占比分別為30%、32%。吳怡農也說，消防車輛單價極高，雖然中央有增加汰換預算，但其他老舊消防車輛仍需要由各地方政府編列預算汰換，多數地方政府沒有財力加速汰換。

吳怡農主張，中央政府應擔起消防救災能量提升的主導責任，有系統強化消防人力支援中程計畫，並每年按照比例獎勵補助地方政府增加消防人力。吳也希望中央編列專案預算，加速車輛、裝備整備，並整合地方消防局資源籌建「國家搜救及救護隊系統」（National SAR & EMS System），提升搜救及救護能量中程計畫，補助地方消防局，整合出跨縣市、符合聯合國與美國認證標準的重級搜救級救護隊，若國內發生重大災害，可由中央政府統一調度。

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