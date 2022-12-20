婆婆「手尾錢」遺失 她與老公吵架帶稚女輕生判13年定讞

陳女與丁姓丈夫因為婆婆的「手尾錢」遺失發生爭執，她帶女兒輕生導致女兒死亡，後來她（紫衣）被發現蜷曲蹲在堤防岸邊，抱著全身僵硬的女兒。（資料照，記者彭健禮翻攝）

2022/12/20 11:48

〔記者溫于德／台北報導〕台中31歲陳女與丁姓丈夫因為婆婆的「手尾錢」遺失發生爭執，去年1月陳女帶著不滿3歲的女兒前往苗栗縣通霄鎮海邊投海，陳女獲救、女兒死亡。最高法院維持歷審見解，認定陳女無理剝奪女兒寶貴生命且無悔意，但考量她獲丁男原諒等情，依故意對兒童犯殺人罪判刑13年定讞。

去年1月22日晚間，夫妻因為丁母的「手尾錢」遺失發生爭吵，情緒低落的陳女於是在同月25日下午3時許向小姑說要去超市購物，卻關機獨自帶女兒搭台鐵，從台中大甲車站前往苗栗通霄白沙屯車站下車，並在堤防附近的涼亭內過夜。

26日上午10時到11時許，陳女帶女兒投海，但母女均被海浪推回海邊，此時陳女見女兒溺水，把人抱回岸邊涼亭卻未呼急救也沒有求援，直到下午4時許，陳女才傳訊給丁男說女兒已經死亡，並稱「我也快不行了」。

後來陳女告知自己所處位置，丁男當晚8時許與警方、海巡人員在堤防岸邊發現陳女捲曲地蹲抱著女兒，女兒經緊急送醫仍無力回天，陳女被訴殺人罪。

法院開庭時，陳女及辯護人雖主張女兒是不慎被海浪絆倒，且陳女拉起女兒時也被海浪絆倒而短暫昏厥，加上陳女當下精神狀況不佳，一時慌張才延誤通報送醫，只能算是過失致死。

一審苗栗地院、二審台中高分院均依法醫解剖報告認為，若非陳女帶女兒一起走入海中較深處，不至於發生死亡結果，且陳女無理剝奪女兒寶貴性命，嚴重違背兒童權利公約保障兒少生存權的意旨，犯後對案發過程又避重就輕，無從認定陳女有悔意

但一、二審都考量陳女沒有前科，也獲丁男原諒，加上陳女當下處於輕生的心理狀態，依故意對兒童犯殺人罪判刑13年。最高法院駁回上訴定讞。

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