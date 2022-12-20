兵役延長遲未公布 邱臣遠︰年底前若未公告恐無法順利實施

民眾黨立委邱臣遠認為，今年底前若沒有宣布兵役延長，明年遇到總統大選，更不可能公告，一再拖延之下，兵役延長恐怕沒有機會順利實施。（圖擷取自邱臣遠臉書）

2022/12/20 11:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕政府是否會在今年年底前，宣布兵役延長為1年，受到各界關注。民眾黨立委邱臣遠認為，今年底前若沒有宣布兵役延長，明年遇到總統大選，更不可能公告，一再拖延之下，兵役延長恐怕沒有機會順利實施，呼籲總統及國防部應即刻公告兵役延長。

邱臣遠表示，隨著兩岸對立情勢升高，台灣兵力不足，需要延長義務役役期的政策，成為美國檢驗台灣自我防衛決心的指標，延長役期需要大環境支持與主政者的政治勇氣，原本今年8月至11月期間是千載難逢的機會，執政黨卻執意觀察可能對11月26日的九合一大選造成的影響，如今執政黨敗選，黨政高層躊躇不前，但如果今年不推動延長役期，明年遇到總統大選，更無法延長。

邱臣遠憂心，兵役延長若一再拖延，恐怕沒有機會順利實施，且役期變更需要一年的公告期，今年底若沒公告，明年又要再往後延一年，台灣是否禁得起一再拖延，答案很明顯。

邱臣遠認為，因應當前國安嚴峻局勢，兵役延長的決策不應讓政治凌駕於專業，政府應盡快明確公告政策調整方式，並大刀闊斧改革義務役訓練及管理方式。邱臣遠強調，惟有現代化的訓練才能提供堅實的戰力，惟有合理的管理才能凝聚軍心、打造堅實軍風。

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