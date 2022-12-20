為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    兵役延長遲未公布 邱臣遠︰年底前若未公告恐無法順利實施

    民眾黨立委邱臣遠認為，今年底前若沒有宣布兵役延長，明年遇到總統大選，更不可能公告，一再拖延之下，兵役延長恐怕沒有機會順利實施。（圖擷取自邱臣遠臉書）

    民眾黨立委邱臣遠認為，今年底前若沒有宣布兵役延長，明年遇到總統大選，更不可能公告，一再拖延之下，兵役延長恐怕沒有機會順利實施。（圖擷取自邱臣遠臉書）

    2022/12/20 11:25

    〔記者黃靖媗／台北報導〕政府是否會在今年年底前，宣布兵役延長為1年，受到各界關注。民眾黨立委邱臣遠認為，今年底前若沒有宣布兵役延長，明年遇到總統大選，更不可能公告，一再拖延之下，兵役延長恐怕沒有機會順利實施，呼籲總統及國防部應即刻公告兵役延長。

    邱臣遠表示，隨著兩岸對立情勢升高，台灣兵力不足，需要延長義務役役期的政策，成為美國檢驗台灣自我防衛決心的指標，延長役期需要大環境支持與主政者的政治勇氣，原本今年8月至11月期間是千載難逢的機會，執政黨卻執意觀察可能對11月26日的九合一大選造成的影響，如今執政黨敗選，黨政高層躊躇不前，但如果今年不推動延長役期，明年遇到總統大選，更無法延長。

    邱臣遠憂心，兵役延長若一再拖延，恐怕沒有機會順利實施，且役期變更需要一年的公告期，今年底若沒公告，明年又要再往後延一年，台灣是否禁得起一再拖延，答案很明顯。

    邱臣遠認為，因應當前國安嚴峻局勢，兵役延長的決策不應讓政治凌駕於專業，政府應盡快明確公告政策調整方式，並大刀闊斧改革義務役訓練及管理方式。邱臣遠強調，惟有現代化的訓練才能提供堅實的戰力，惟有合理的管理才能凝聚軍心、打造堅實軍風。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    喊話兵役延長不要再拖 民團籲儘速公布方案
    2022/12/19 13:20

    喊話兵役延長不要再拖 民團籲儘速公布方案
    兵役延長遲未定案有選舉考量？ 蘇貞昌：進入最後整理階段
    2022/12/18 14:31

    兵役延長遲未定案有選舉考量？ 蘇貞昌：進入最後整理階段

    抗癌恐需百萬 籲政府擴大投資健康
    義務役二等兵告別「時薪8塊半」 邱國正：薪資一定會調整
    2022/10/19 12:47

    義務役二等兵告別「時薪8塊半」 邱國正：薪資一定會調整
    選後拍板延長兵役？ 蘇貞昌：跨部會研議尚未定案
    2022/10/04 13:16

    選後拍板延長兵役？ 蘇貞昌：跨部會研議尚未定案

    青埔這案3房坪效 超越市心豪宅⋯
    臺北市今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播