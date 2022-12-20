柯文哲將於25日卸任 副市長今率一級政務官總辭

台北市長柯文哲將於25日卸任，副市長彭振聲今率一級機關政務首長總辭，柯文哲也與台北市政府所有局處首長留下合影「畢業照」。（記者田裕華攝）

2022/12/20 10:57

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲將於25日卸任，副市長彭振聲今率一級機關政務首長總辭，柯文哲也與台北市政府所有局處首長留下合影「畢業照」；柯文哲致詞時表示，8年來每日晨會養成紀律、建立SOP制度、打造正直誠信特色、追求公開透明，使台北改變成真，未來希望下任市長可一棒接一棒，讓台北繼續前進。

台北市長將於25日交接，柯市府政務官今先總辭，由彭振聲率領一級機關政務首長向柯文哲總辭並獲贈服務獎章及致贈退職記念牌；彭振聲也代表所有官員向柯文哲送上平板電腦及小卡片，作為畢業贈禮。

柯文哲致詞時先細數政績，包括上任第一天拆除忠孝西路公車專用道、推動東西區門戶計畫、市場改建、興建社宅等，另也逐步完成台北流行音樂中心、台北表演藝術中心，大巨蛋則正待內政部審核通過，而台北音樂與圖書中心已規劃完成、台北市立美術館二館工程進行中。

柯文哲表示，正直誠信為此任政府最大特色，剛上任時有話直說反而常被問是否另有他意；而施政以理性務實科學為基礎，推動政府公開透明、參與式預算，所有重大BOT案都公開上網因此未曾遭受懷疑，而政治核心在於執行力，要求團隊凡「不能寫SOP都是屁話」。

柯文哲說，8年來實現2014年競選口號「改變成真」，也希望能持續發生，至25日將交接，期盼市政能一棒接一棒，新市長可使台北繼續前進，並感謝北市府所有同仁付出及市民支持。

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