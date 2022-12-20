接見歐洲議會國貿委員會訪團 蔡總統：盼加速推動BIA進程

蔡英文總統上午接見歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團時表示，期盼加速推動台歐盟雙邊投資協議（BIA）進程。（翻攝自總統府共訊）

2022/12/20 10:44

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統上午接見歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團時表示，面對全球威權主義持續擴張，台灣有能力及意願與國際民主陣線夥伴加強合作，期盼進一步深化夥伴關係，並加強經貿交流、供應鏈安全，並加速推動台歐盟雙邊投資協議（BIA）進程，讓雙方企業有信心擴大投資，為人民創造更多福祉。

歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團由國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領，成員包括沃邦（Jörgen Warborn）、馮安蘭（Kathleen Van Brempt）、韋德蘭（Marie-Pierre Vedrenne）、卡薄若（Karin Karlsbro）、胡西凡（Michiel Hoogeveen）及包瑞翰（Reinhard Bütikofer）等7位跨國籍、跨黨團的歐洲議會議員。

蔡英文指出，這是國貿委員會第一次派遣官方代表團來訪台灣，對雙邊關係發展、經貿交流都有深遠意義。近年歐洲議會越來越關注台灣議題，今年1月至今，歐洲議會及所屬相關委員會已經通過10項友台決議案。包括支持台灣的國際參與、關切台海和平穩定，也敦促歐盟和台灣針對綠色科技跟數位經濟的合作展開結構性對話。

蔡英文表示，她也要代表台灣人民向各位表達最誠摯的感謝，台灣跟歐盟是理念相近的夥伴，共享民主自由價值，也共同守護我們的生活方式，在各領域交流也都有顯著進展，尤其歐盟最近執行的綠色新政和數位轉型計畫，和我們政府所推動的淨零轉型及六大核心戰略產業，方向上不謀而合。

蔡英文強調，此時此刻面對全球威權主義持續擴張，台灣有能力也有意願跟國際民主陣線夥伴加強合作，因此今年初她提出強化歐洲鏈結計畫，期盼台灣跟歐盟進一步深化夥伴關係，一起建立具有韌性的民主同盟陣線。

蔡英文指出，台灣和歐盟是彼此重要可信賴的經貿夥伴，去年雙邊貿易額在國際逆勢中成長32%，未來期待雙方一起加強經貿交流、供應鏈安全，並加速推動台歐盟BIA進程，讓雙方企業更有信心擴大投資，相信透過推動科技綠能、醫療衛生等跨領域合作，能為雙方人民創造更多福祉。

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