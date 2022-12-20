歐洲議會INTA訪團：兩岸現狀不該被單方面改變 反對武力與經濟脅迫

蔡英文總統上午接見由副主席阿西馬柯波蘿率團的歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團。（翻攝自總統府共訊）

2022/12/20 10:38

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統上午接見歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團，率團的副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）表示，歐盟秉持一中政策，但相信兩岸現狀不該被單方面改變，更反對任何武力或武力威脅，甚至是經濟上的脅迫行為，台灣人民有權決定自己想要的生活方式，歐盟也全力支持台灣有意義地參與世界組織。

歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團由國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領，成員包括沃邦（Jörgen Warborn）、馮安蘭（Kathleen Van Brempt）、韋德蘭（Marie-Pierre Vedrenne）、卡薄若（Karin Karlsbro）、胡西凡（Michiel Hoogeveen）及包瑞翰（Reinhard Bütikofer）等7位跨國籍、跨黨團的歐洲議會議員。

阿西馬柯波蘿指出，訪團中有7位歐洲議會跨黨派成員，印證他們重視歐盟與台灣之間的關係，友好關係源自於我們是理念相近的夥伴，共享許多價值，像是民主、法治、自由及對人權的尊重，以及對以規則為基礎的世界秩序，非常感謝台灣在俄國侵略烏克蘭時站在歷史正確的一方支持烏克蘭。

阿西馬柯波蘿表示，她非常讚賞台灣在面對中國日益升高的威脅挑釁時，一直以非常謹慎、負責任的態度面對，歐盟秉持一中政策，但相信兩岸現狀是不該被單方面改變的，也反對任何以武力或威脅使用武力來改變現狀，更反對任何經濟上的脅迫行為。

她並重申歐洲議會已多數通過的決議案，台灣這座民主島嶼上，人民有權利決定自己想要的生活方式，他們也全力支持台灣有意義地參與世界組織。

阿西馬柯波蘿提及，歐盟理解和台灣在貿易投資的夥伴關係是策略性關係，也是有地緣政治意義的關係，關係如果繼續深化，當然可以互惠互利，也期待在國際供應鏈上跟台灣有更多合作，因為台灣是世界半導體產業龍頭。

阿西馬柯波蘿說，她和她在歐洲議會的同事不斷呼籲歐盟執委會，儘快進行台灣與歐盟之間雙邊投資協議的範圍界定及影響力評估等步驟；感謝台灣高規格的接待，這次訪台會面很高興聽到在消除雙邊貿易障礙的許多進展，雙方關係也是建基於互惠互利的雙向友好情誼，期望我們能持續共同擁護民主及法治等價值。

歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團團長阿西馬柯波蘿表示，歐盟相信兩岸現狀不該被單方面改變，更反對任何武力或武力威脅，甚至是經濟上的脅迫行為。（翻攝自總統府共訊）

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