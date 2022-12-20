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    美4眾議員來訪關注氣候議題 外交部：今年已36美議員訪台

    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    2022/12/20 10:28

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）等4位眾議員近日低調訪台，外交部表示，包含此團在內，今年迄已有36位美國國會議員接連來訪，充分彰顯美國國會對台灣不分黨派的強勁支持。我方深信，4位眾議員此行有利未來持續協助深化台美各領域友好合作關係。訪團晉見正副總統、拜訪立院、經濟部和陸委會外，也關注氣候議題，因此也拜會環保署和同委會等，並和國內綠能產業交換意見。

    美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）於12月17日至22日率團來台訪問；訪團成員包括聯邦眾議員米勒-米克絲（Mariannette Miller-Meeks）、聯邦眾議員歐文斯（Burgess Owens）及聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）。外交部今天發布新聞稿，對於4位美國聯邦眾議員聯袂到訪，表達誠摯歡迎。

    外交部說明，匡希恆眾議員等人在台行程包含晉見蔡英文總統、賴清德副總統，並接受外交部長吳釗燮晚宴；此外，訪賓也將拜會立法院外交國防委員會、經濟部及陸委會等政府機關。 由於匡希恆身兼美國國會「保守派氣候連線」主席，高度關注因應氣候變遷議題，因此訪團成員也將拜會行政院環保署及行政院農委會，並與國內環保綠能相關產業及組織交換意見。

    外交部分享，匡希恆年輕時曾在台灣傳教，與台灣淵源極深；全團4位聯邦眾議員均為台灣在美國國會的重要友人，不論是籲請拜登政府強化台美安全合作、將台灣納入首波疫苗捐贈名單、支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）等重要議題上，均堅定為台灣發聲。此外，匡希恆曾領銜提出支持台灣參與「國際刑警組織」（Interpol）聯名函、朴銀珠議員則曾領銜提出「台灣民主防衛租借法案」等，以實際行動展現對台灣的堅定支持與重視。

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