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    首頁　>　臺北市

    當兵只要4個月不合理 民調：73.2％同意役期至少1年

    台灣民意基金會今日召開民調發表會，根據最新民調，20歲以上台灣人中，73.2％同意台灣役男服役至少要1年才合理，17.6％不同意。（台灣民意基金會提供）

    台灣民意基金會今日召開民調發表會，根據最新民調，20歲以上台灣人中，73.2％同意台灣役男服役至少要1年才合理，17.6％不同意。（台灣民意基金會提供）

    2022/12/20 10:06

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕面對中國軍事威脅，今年12月底前宣布兵役是否延長，成為社會關注焦點。台灣民意基金會今日召開民調發表會，根據最新民調，20歲以上台灣人中，73.2％同意台灣役男服役至少要1年才合理，17.6％不同意。

    關於台灣人對延長役男役期為1年的態度，民調顯示，38.6％非常同意，34.6％還算同意，10.9％不太同意，6.7％一點也不同意，9.2％沒意見、不知道、拒答。

    台灣民意基金會指出，本次民調傳達了一個清楚的訊息，就是現行台灣役男4個月軍事訓練期改成1年，仍然是社會高度共識。

    對於役男只服4個月軍事訓練役，民調顯示，69％認為面對中共武力威脅，台灣當前役男只須服4個月軍事訓練役的制度是不合理的，僅20.6％覺得合理。

    本次調查訪問期間是2022年12月12、13日2天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1070人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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