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    首頁　>　臺北市

    歐洲議會國貿委員會訪團訪台 蔡總統明接見談數位經濟、綠能

    歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團由國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領。（取自阿西馬柯波蘿臉書）

    歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團由國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領。（取自阿西馬柯波蘿臉書）

    2022/12/19 20:10

    〔記者陳昀／台北報導〕總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府誠摯歡迎歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團來台訪問，蔡總統明天上午將於總統府接見代表團，就數位經濟、綠能、醫療衛生等共同關切議題深入交換意見。

    張惇涵表示，代表團此行由國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領，成員另包括：沃邦（Jörgen Warborn）議員、馮安蘭（Kathleen Van Brempt）議員、韋德蘭（Marie-Pierre Vedrenne）議員、卡薄若（Karin Karlsbro）議員、胡西凡（Michiel Hoogeveen）議員，以及包瑞翰（Reinhard Bütikofer）議員等，共7位跨國籍、跨黨團歐洲議會議員。

    張惇涵表示，近年歐洲議會屢次通過友台決議，以實際行動支持台灣的國際參與，以及深化台歐盟間的合作交流，充分展現歐洲議會對台灣的高度關注與支持。

    張惇涵表示，此行也是繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組官方代表團，以及今年7月畢爾副議長率團訪台後，歐洲議會再度有高層級代表團訪台。府方期盼透過此次交流，進一步促進台灣與歐盟的經貿合作關係，並攜手為疫後經濟復甦與全球民主韌性共同努力。

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