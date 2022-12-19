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    首頁　>　臺北市

    「噴燈怪客」破壞玻璃門洗劫精品、珠寶店 多次變裝躲避遭逮

    鄭男被逮後坦承犯行。（記者鄭景議翻攝）

    鄭男被逮後坦承犯行。（記者鄭景議翻攝）

    2022/12/19 19:55

    〔記者鄭景議／台北報導〕44歲的鄭姓男子，用噴燈加熱破壞玻璃大門手法，7、8月洗劫北市大安區精品名牌店、珠寶店，一家精品店被竊走11件名牌包2件服飾，損失新台幣50萬餘元，鄭男犯案後還多次變裝或躲公園查緝，仍被警方鎖定身分，日前將他逮捕法辦。

    警方調查，鄭男有竊盜、毒品等多項前科，他在7月時盯上仁愛路四段上一間精品服飾店，隨即觀察地形，由店家後方防火牆翻牆，再從廁所窗戶入侵，竊走11件名牌包2件服飾，店家早上進店發現遭竊，趕忙報警。

    8月初，鄭男再度犯案，盯上大安路一段上一間知名珠寶店，此次他找不到入侵方式，竟趁著夜黑風高，持噴燈用加熱方式破壞珠寶店玻璃大門，但入侵後疑似找不到珠寶又被玻璃破壞的巨響嚇到，擔心有人前來，未下手行竊即匆忙離去，店家損失玻璃大門金額約1萬餘元。

    鄭男行竊後，還會躲在公園逗留，甚至多次變裝，意圖混淆警方辦案，但警方仍透過監視器循線鎖定鄭男身分，8月中持拘票及搜索票，前往鄭男位於桃園的住家拘提鄭男，從鄭男家中搜出2件名牌包及2件精品服飾，還發現安非他命14包共21.82公克。

    鄭男被逮後坦承犯案，表示多數精品包已經銷贓，警方訊後依竊盜及毒品罪嫌，將鄭男移送台北地檢署偵辦。

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    鄭男持噴燈破壞珠寶店大門。（記者鄭景議翻攝）

    鄭男持噴燈破壞珠寶店大門。（記者鄭景議翻攝）

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