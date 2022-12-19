接見歐洲議會國貿委員會訪團 蘇貞昌示警︰中國企圖控制世界

行政院長蘇貞昌今天下午接見「歐洲議會國貿委員會」訪團。（翻攝自政院共訊）

2022/12/19 18:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天下午接見「歐洲議會國貿委員會」訪團，他在會談中示警，中國越強大越要控制世界，且慣於透過經濟力量干擾其他民主國家，包括侵害智財權、貿易禁令，最近抖音滲透台灣傳播假訊息也是一例，民主國家需互助合作。蘇貞昌盼歐台之間經貿關係持續發展，包括洽簽雙邊投資協議（BIA）。訪團亦回應表達支持，返歐後將持續倡議歐台BIA，也表達期望台灣增加對歐投資，並逐步消除現存貿易障礙。

蘇貞昌熱烈歡迎訪團，感謝議員們長年在各種場合為台灣發聲。蘇也指出，許多訪賓是第一次來台，可見證到台灣民主開放社會，疫情下經濟持續發展，及半導體產業在世界供應鏈的關鍵地位。相信見到這樣美麗的國家、愛好和平的人民，將體認到中國一直用武力破壞區域和平、甚至要併吞台灣，是多麼不合理而且違背普世價值。

訪團團長、國貿委員會希臘籍副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）致詞時說，此次訪團規格高，印證歐洲非常重視與台灣的關係。她讚揚台灣相挺烏克蘭，「站在歷史正確一方」，也非常感謝台灣面對中國威脅時，一直謹慎自持。

阿西馬柯波蘿重申歐洲議會決議文「民主台灣的人民有權決定自己想要的生活方式」，並強調在後疫情時代，貿易成為一種武器，歐洲深刻理解地緣政治上的安全及穩定是多麼重要，也因此非常支持持續深化歐台之間的貿易關係，希望深化與台灣供應鏈韌性相關合作，推動簽訂協商台歐盟雙邊投資協定（BIA），增加台灣對歐盟投資，希望台灣對中國的貿易額能降低到40%以下、轉往歐洲。

歐洲議會對中關係代表團團長、德國籍議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）強調，對我們來說，台灣不只是遙遠的島嶼、更是民主陣線的夥伴。歐洲議會對台政策主要有4大重點：反對片面改變台海現狀、合作對抗外來勢力干預、支持台灣有意義參與國際組織、支持深化經貿關係倡議台歐盟洽簽BIA。

蘇貞昌回應時進一步闡述中國如何透過經濟力量干擾其他民主國家、不遵守國際貿易規範，包括侵害智財權、突然禁止台灣的鳳梨和水產品，禁止澳洲的紅酒龍蝦。或例如中國將單純的語言文化交流也作為政治滲透媒介，例如孔子學院。又例如最近抖音滲透台灣，破壞社會穩定、傳播假訊息。

蘇貞昌示警，中國越強大越要控制世界，是完全不同於民主國家的角度，且其行為是因背後就是一人決策的專制極權，習慣用武力、經濟力達到要干擾他國的目的。如果歐盟和台灣之間有更好的貿易協定合作，強化彼此之間緊密關係。只有這樣，才不會讓他為所欲為，使最後區域和平、世界和平、繁榮經濟都沒有了。

阿西馬柯波蘿呼應表示，他們清楚知道台灣和中國不同之處，也反對任何形式的威脅暴力和經濟脅迫，立陶宛也遭受同樣遭遇，歐盟正在研擬反脅迫的法案工具應對。阿西馬柯波蘿談話中也提到，希望台歐之間現存的貿易障礙能進一步消除，例如離岸風電自製率相關要求和動植物檢疫規定，很高興上午和經濟部會談時已了解到，正在一步步消除這些障礙。

蘇也應允，確實正在進行這方面努力，這些問題 透過誠意解決，一定會越來越好。

蘇貞昌說，歐洲和台灣雖然距離遙遠，但因普世價值而零距離。今天的世界是一體的，如同俄烏戰爭影響歐洲和台灣能源供應、中國疫情全世界受害，現在搶藥也影響到台灣和澳洲，讓我們蠻緊張。台灣在半導體產業的關鍵地位，試想如果被中國武力破壞，全世界從飛機到手機都將大受影響。蘇強調，中國任何決定不只影響台灣，也會影響全世界，我們要守住的不只是台灣主權，也關係區域和世界和平。

訪團成員包括瑞典籍議員沃邦（Jörgen Warborn）、比利時籍議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）、法國籍議員韋德蘭（Marie-Pierre Vedrenne）、瑞典籍議員卡薄若（Karin Karlsbro）、荷蘭籍議員胡西凡（Michiel Hoogeveen）等，亦在會談中輪流發表看法。行政院政委兼發言人羅秉成、國科會主委吳政忠、國發會主委龔明鑫、政委黃致達、經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳、外交部政次蔡明彥、歐洲經貿辦事處副處長馬威杰（Guillermo Martinez）陪同接見。

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