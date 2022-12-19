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    中國疫情肆虐 黨政人士：北京政府應借鏡台灣防疫

    黨政人士今日強調，中國當初唱衰台灣防疫，北京政府應該好好檢討，借鏡台灣防疫做法，盡早亡羊補牢。圖為北京民眾湧入發燒門診。（美聯社）

    黨政人士今日強調，中國當初唱衰台灣防疫，北京政府應該好好檢討，借鏡台灣防疫做法，盡早亡羊補牢。圖為北京民眾湧入發燒門診。（美聯社）

    2022/12/19 19:02

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國務院12月7日公布放寬武漢肺炎（COVID-19）防疫措施「新十條」，取消大規模核酸檢測和隔離，形同放棄「動態清零」，但公布不到一週後，中國疫情肆虐，慢性病患者染疫死亡數量大增，各地出現搶購囤積退燒藥，北京甚至出現冰櫃、火化爐不足窘境。黨政人士今日強調，路遙知馬力，日久見人心，中國當初唱衰台灣防疫，北京政府應該好好檢討，借鏡台灣防疫做法，盡早亡羊補牢。

    黨政人士表示，回顧我國歷經幾次疫情，例如年初桃園機場群聚感染擴散、國內Omicron確診案例暴增等，每當國內出現疫情艱困時期，中國官媒《環球網》、《中評社》及中國自媒體總是會藉機散布爭訊，結合「融媒體」機制，渲染疫情嚴重性，加大台灣人民眾恐慌。

    他指出，中共先前對我國人遂行認知作戰，干擾我國防疫節奏，激化官民對立，甚至呼籲應向中方採購中國製疫苗、實施大規模核酸檢測及效法方艙醫院作法，所幸中央流行疫情指揮中心審慎應對、調度有方，國內民眾已能逐步回到疫情前正常生活，三五好友聚集一起欣賞「世界盃足球賽」，所以北京政府實在該好好檢討，借鏡台灣防疫作法，盡早亡羊補牢。

    據分析，台灣和中國兩國防疫做法，台灣在開放前做好充分準備，採購莫德納、BNT、AZ等歐美保護力較佳疫苗提供民眾施打。今年以來，持續推動民眾接種加強針，以及強化兒童、老年人等群體施打。並且充足準備抗病毒及感冒、退燒等藥物。

    台灣在開放後，持續公開疫情資訊並做好患者分流，參考國際「與病毒共存」做法，政府每日公布疫情資訊，妥善安排分流收治原則，輕症可遠距看診，避免醫療機構湧入大量患者。

    反觀中國，開放前準備嚴重不足，迄未開放效力較佳的外國mRNA疫苗，要進口必須交出配方，民眾僅能接種效力較差的中國製疫苗。今年以來，推動民眾施打疫苗速度减缓，尤其老年人群體疫苗接種率偏低，抗病毒與感冒發燒等藥物準備不足，導致放寬後相關藥物嚴重短缺。

    更離譜的是，中國開放後掩蓋疫情資訊，且患者分流混亂，也不公布每日無症狀感染者數量，存在大量染疫黑數，也未做好病患分流管控，導致放寬後輕症民眾大量湧入醫療機構。

    黨政人士提及，12月7日北京終於放棄「清零」政策，消息一出，中國網友紛紛上李文亮醫師微博致意「三年了，終於結束了」、「李醫生、凜冬已過，你看到了嗎」。但是「凜冬」真的結束了嗎？習近平周圍的核心決策層，未來如果還是只想保住官位、拍習近平馬屁，而不是真的想解決問題，或許中國疫情的真正考驗，才正準備上演。

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