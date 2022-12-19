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    「普拿疼」出現搶購潮 藥廠：已向國外調貨提高台灣供貨量

    「普拿疼」出現搶購潮，藥廠表示已緊急向國外調貨提高台灣供貨量。（資料照，記者林惠琴攝）

    「普拿疼」出現搶購潮，藥廠表示已緊急向國外調貨提高台灣供貨量。（資料照，記者林惠琴攝）

    2022/12/19 17:57

    〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，各地爆出搶藥現象，我國持續監測國內藥品供貨情形，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日表示，「普拿疼」確實出現搶購潮，已向廠商表達加速供貨的需求。對此，負責普拿疼的消費保健品公司Haleon表示，已緊急向國外調貨提高供貨量給台灣，也盡最大努力加快貨到市場的速度。

    中華民國藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，普拿疼大約從今年5月就開始缺貨，已經有一段時間，有時有藥、有時沒藥，搶購不是最近1、2週的事情，因為知名度相對較高，也就較熱銷，但其實主要成分是「乙醯胺酚」，同成分藥品可選擇性多，相信民眾到藥局說明要購買解熱鎮痛劑，都可買到可用藥品。至於近期消費者對於普拿疼詢問度、購買量是否增加？他指出「覺得還好耶！」

    另有其他社區藥局藥師提到，普拿疼原廠供貨有限，每次來都只來一點點，一上架就被搶光，當然缺不停。

    對此，Haleon表示，目前還沒有觀察到有突發性需求的波動。然而近期台灣與全球疫情延續，針對輕症緩解的需求持續存在，因此能緩解疼痛和退燒的普拿疼止痛加強錠、普拿疼膜衣錠，以及能緩解輕症症狀如咽喉痛、發燒、頭痛、鼻塞、肌肉酸痛等症狀的伏冒加強錠及伏冒熱飲，需求皆升高，已緊急向國外調貨提高供貨量給台灣，也盡最大努力加快貨到市場的速度。不過，相關產品需求驟增為全球現象，最終到貨量視供貨狀況而定。

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    指揮中心指揮官王必勝表示，「普拿疼」出現部分大量收購情形。（指揮中心提供）

    指揮中心指揮官王必勝表示，「普拿疼」出現部分大量收購情形。（指揮中心提供）

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