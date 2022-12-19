柯文哲3天砸8300萬推熊好券加碼 簡舒培轟：卸任前撒幣當大爺

民進黨台北市議員簡舒培重轟，柯文哲敗壞財政紀律，缺乏規劃、未評估效益就趕著花掉二備金，使預算「打水漂」，只為讓柯文哲卸任前撒幣當大爺。 （資料照）

2022/12/19 17:22

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府振興方案「熊好券」於截止前3天推出終極加碼，市長柯文哲短短3天內豪擲8300萬元第二預備金，並稱「不管怎麼玩都不會超過二備金範圍」；對此，民進黨台北市議員簡舒培重轟，柯文哲敗壞財政紀律，缺乏規劃、未評估效益就趕著花掉二備金，使預算「打水漂」，只為讓柯文哲卸任前撒幣當大爺。

簡舒培指出，熊好券終極加碼缺乏規劃，未在原振興計畫中列出，使得許多店家於活動前因不清楚整體時間及成本效益而未參加，而北市府唐突推出僅有3天加碼，雖使熊好店家大排長龍，但集中消費也影響其他商家生意，導致振興成效無法雨露均霑，失去政策意義。

而柯文哲自豪仍堅守財政紀律、未舉債做振興，但簡舒培質疑，不該在無規劃也未做效益評估，就超出原預算規模大肆加碼，不足金額竟還以救命錢二備金補足，如此財政紀律令人「笑破大牙」。

簡舒培痛批，上週末許多民眾因突如其來且效期僅3天的熊好券加碼而深感困擾，最後只對少數店家受益，雖並不反對振興，但絕對反對沒有任何詳細評估的大撒幣政策，使預算「打水漂」，只為讓柯文哲卸任前撒幣當大爺。

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