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    首頁　>　臺北市

    再次要求正副議長應一致性投票 民進黨：違者祭最嚴厲黨紀

    民進黨中評會主委賴瑞隆下午再次呼籲，各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違者將採最嚴厲黨紀處分。（資料照）

    民進黨中評會主委賴瑞隆下午再次呼籲，各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違者將採最嚴厲黨紀處分。（資料照）

    2022/12/19 17:06

    〔記者陳昀／台北報導〕九合一選舉剛落幕，緊接著的各縣市正副議長選舉卻紛爭不斷，台南市無黨籍議長郭信良尋求連任，泛綠陣營面臨挑戰，高雄市至今人選也未定。民進黨中評會主委賴瑞隆下午再次呼籲，各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違者將採最嚴厲黨紀處分，中評會也再次要求、提醒，請民進黨從政同志恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

    根據民進黨直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法第6條規定，「黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票本屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第33條、第40條及公職候選人提名條例施行細則第13條之2規定議處。」

    民進黨紀律評議裁決條例第33條規定，「本黨擔任民意代表之黨員，違反黨團議事運作時，黨團得依其紀律處理辦法處理之，惟其情節重大者，應予除名以下處分」、第40條則規定，「地方執行委員、評議委員之違紀行為，得由上級執行委員會提案，經該級評議委員會裁決；縣市議長、副議長選舉違紀行為或提名後之違紀助選行為亦同。」

    此外，公職候選人提名條例施行細則第13條之2規定，「申請登記為公職人員提名初選之候選人，應切結於當選後之直轄市、縣市議會議長及副議長選舉，對於本黨決議支持之議長及副議長候選人，為一致性投票…若投票行為有違本黨決議或以他法規避監督者，應予以除名處分。」

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