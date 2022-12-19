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    痛批柯文哲熊好券撒幣買票 游淑慧：若有問題不排除送監院

    台北市議員游淑慧痛批，柯文哲無心交接，卻卸任前花錢撒幣到商圈買票，待新市府上任後將索取完整熊好券核銷資料，若其中有問題不排除送監察院。 （資料照）

    台北市議員游淑慧痛批，柯文哲無心交接，卻卸任前花錢撒幣到商圈買票，待新市府上任後將索取完整熊好券核銷資料，若其中有問題不排除送監察院。 （資料照）

    2022/12/19 17:05

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    北市熊好券終極加碼釀亂象 柯文哲3天豪擲8300萬二備金

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府振興方案「熊好券」於截止前3天推出終極加碼，但因使用效期短，導致處處大排長龍衍生「熊好之亂」，且市長柯文哲於卸任前大撒幣，短短3天內豪擲8300萬元第二預備金，令國民黨台北市議員游淑慧痛批，柯文哲無心交接，卻卸任前花錢撒幣到商圈買票，待新市府上任後將索取完整核銷資料，若其中有問題不排除送監察院。

    游淑慧指出，二備金應用於緊急、臨時政事，但柯文哲卻將之當作口袋私房錢亂花，混亂二備金用途，過去就曾多次多估二備金預算，最後花不完就交由各局處隨便動支，今年也將此救命錢用於舉辦「畢業展」台北城市博覽會，如今又在卸任前大撒幣。

    游淑慧認為，北市府推出熊好券終極加碼「不叫好也不叫座」，規劃混亂引發民眾抱怨，且北市府拒絕提供去年熊好券1.0核銷資料，令人質疑振興究竟是雨露均霑或是淪為少數人的紅包，痛批柯文哲核銷不清楚還超支下年度預算推終極加碼，根本是花錢撒幣、向商圈買票至卸任前一刻的做法。

    游淑慧強調，未來新市府上任後，將會索取完整熊好券核銷資料，分析哪些店家、分到多少振興補助，若其中有問題，不排除送監察院調查。

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