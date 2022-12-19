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    立院被搜索多有先例 游錫堃：檢方依例電話通知

    歷年搜索立法院案例表。（游錫堃辦公室提供）

    歷年搜索立法院案例表。（游錫堃辦公室提供）

    2022/12/19 16:43

    〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨新竹市長當選人高虹安，其國會辦公室15日被檢調搜索，引發爭議。外界質疑檢調僅「通知」立法院，且於會期當中搜索，不尊重國會。對此，立法院長游錫堃今（19）日於臉書發文，指立院被搜索多有先例，檢調是依「刑事訴訟法」第149條行事，依例搜索前以電話「通知」立法院。

    高虹安被控詐領國會議員助理費案，檢調於15日發動搜索、約談行動，由於立法院法定會期尚未結束，目前仍在審議112年度中央政府總預算等案期間，引發外界質疑檢調踐踏國會尊嚴，且只打一通電話「通知」就長驅直入立法院。

    對此，游錫堃稍早於臉書貼出「歷年搜索立法院案例」表，從中可見於2000年立委廖福本涉奇美假股票案開始至今，共有13次紀錄，而廖福本案也被視為檢方搜索國會首例，時任立法院長王金平曾向法務部抗議，批評檢方侵犯國會獨立自主及尊嚴，而後雙方達成默契，檢方搜索前都先「知會」立法院長。

    除了廖福本案之外，還有2007年檢調偵辦陽信銀行違法放貸案，搜索立委薛凌國會辦公室；同年立委高志鵬也涉購地弊案被搜索；2009年立委郭玟成被控索賄、關說，被檢方搜索並當場帶走；2013年立委呂學樟辦公室主任涉收取廠商回扣被搜索；2016年立法院秘書長林錫山涉收受廠商近千萬元回扣被搜索；以及2020年立委涉賄案，包括蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇都曾被搜索。

    而除了上述案例之外，游錫堃也貼出「刑事訴訟法」第149條規定，「在政府機關、軍營、軍艦或軍事上秘密處所內行搜索或扣押者，應通知該管長官或可為其代表之人在場。」並強調依例搜索前以電話「通知」立法院。

    游錫堃今日所言，也呼應其日前向媒體公開說明的說法：「我們是法治國家，一切都要依法而治；我們尊重檢察機關的偵查行為，主要是依法，立院一定是依法配合。」

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