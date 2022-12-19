是否希望側翼網路助攻？吳怡農：盼支持乾淨正向選舉者給予鼓勵

台北市第三選區（北松山、中山）立委補選民進黨候選人吳怡農。（記者羅沛德攝）

2022/12/19 16:36

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨在九合一選舉中落敗，昨天嘉義市長選舉也落敗，前桃園市議員王浩宇指出「側翼都閉嘴，幾乎無參戰」。台北市第三選區（北松山、中山）立委補選民進黨候選人吳怡農今天被問到是否希望有側翼幫忙，他表示，所有朋友們只要支持乾淨、正向的選舉，都希望能給他鼓勵。

吳怡農今天下午在中山區進行地方請益，會前針對時事受訪。對於台灣民意基金會民調顯示，近3個月內認同民進黨理念人數下降了207萬人，吳表示，這次選舉他與對手有兩種完全不同的選舉風格、面對選民的態度，對手陣營參選第一天除了謾罵、口水、抹黑，只有更多謾罵、口水、抹黑，希望選民從他這邊看到一位認真看待立委工作的候選人。

吳怡農強調，他針對關心的國家安全、競爭力議題提出具體主張政見，希望明年1月8日選民不分政黨傾向，透過手中選票支持認真正向的候選人。

民進黨昨在嘉義市長選舉也落敗，王浩宇指出「側翼都閉嘴，幾乎無參戰」。對此吳怡農表示，嘉義市長選舉是挑戰現任市長，11月26日與昨天的選舉結果，現任都有優勢，相信大家在嘉義都盡力了。吳說，立委補選無現任問題，但要在短短5周爭取市民朋友支持，會繼續努力，向市民說明立場與主張。

媒體也關心是否希望網路上有側翼幫忙，吳怡農表示，所有朋友們只要支持乾淨、正向的選舉，都希望大家能支持他、給他最大鼓勵。

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