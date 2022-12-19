為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    是否希望側翼網路助攻？吳怡農：盼支持乾淨正向選舉者給予鼓勵

    台北市第三選區（北松山、中山）立委補選民進黨候選人吳怡農。（記者羅沛德攝）

    台北市第三選區（北松山、中山）立委補選民進黨候選人吳怡農。（記者羅沛德攝）

    2022/12/19 16:36

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨在九合一選舉中落敗，昨天嘉義市長選舉也落敗，前桃園市議員王浩宇指出「側翼都閉嘴，幾乎無參戰」。台北市第三選區（北松山、中山）立委補選民進黨候選人吳怡農今天被問到是否希望有側翼幫忙，他表示，所有朋友們只要支持乾淨、正向的選舉，都希望能給他鼓勵。

    吳怡農今天下午在中山區進行地方請益，會前針對時事受訪。對於台灣民意基金會民調顯示，近3個月內認同民進黨理念人數下降了207萬人，吳表示，這次選舉他與對手有兩種完全不同的選舉風格、面對選民的態度，對手陣營參選第一天除了謾罵、口水、抹黑，只有更多謾罵、口水、抹黑，希望選民從他這邊看到一位認真看待立委工作的候選人。

    吳怡農強調，他針對關心的國家安全、競爭力議題提出具體主張政見，希望明年1月8日選民不分政黨傾向，透過手中選票支持認真正向的候選人。

    民進黨昨在嘉義市長選舉也落敗，王浩宇指出「側翼都閉嘴，幾乎無參戰」。對此吳怡農表示，嘉義市長選舉是挑戰現任市長，11月26日與昨天的選舉結果，現任都有優勢，相信大家在嘉義都盡力了。吳說，立委補選無現任問題，但要在短短5周爭取市民朋友支持，會繼續努力，向市民說明立場與主張。

    媒體也關心是否希望網路上有側翼幫忙，吳怡農表示，所有朋友們只要支持乾淨、正向的選舉，都希望大家能支持他、給他最大鼓勵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》國民黨不懂《後盾計畫》，由壯闊台灣聯盟會員告訴你
    2022/12/19 15:54

    自由開講》國民黨不懂《後盾計畫》，由壯闊台灣聯盟會員告訴你
    民進黨檢討敗選 王鴻薇：蘇貞昌還安坐院長位置 改革了什麼？
    2022/12/19 13:51

    民進黨檢討敗選 王鴻薇：蘇貞昌還安坐院長位置 改革了什麼？

    皇翔來青新北耶誕城 感受新板繁華精粹
    吳怡農酸沒有政見 王鴻薇：若不敢辯論就直說
    2022/12/19 13:14

    吳怡農酸沒有政見 王鴻薇：若不敢辯論就直說
    馮世寬批松機遷移 吳怡農：交通、國防需求會一一解決
    2022/12/19 10:49

    馮世寬批松機遷移 吳怡農：交通、國防需求會一一解決

    台新暖流抗寒流 3千萬捐179家公益團體
    王鴻薇將監督預算列政見 吳怡農：就我的標準一項政見都沒有
    2022/12/19 10:46

    王鴻薇將監督預算列政見 吳怡農：就我的標準一項政見都沒有
    吳怡農：反共保台 全民共識
    2022/12/19 05:30

    吳怡農：反共保台 全民共識
    臺北市今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播