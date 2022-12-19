北市熊好券終極加碼釀亂象 柯文哲3天豪擲8300萬二備金

台北市長柯文哲於卸任前大撒幣、超出原規劃振興預算，短短3天內豪擲8300萬元第二預備金。（記者鄭名翔攝）

2022/12/19 16:14

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府振興方案「熊好券」昨截止，北市府於最後3天推出終極加碼，但因使用效期短，導致各地店家大排長龍衍生「熊好之亂」，且市長柯文哲於卸任前大撒幣、超出原規劃預算，短短3天內豪擲8300萬元第二預備金；對此，柯文哲表示，二備金本還剩餘1.4億元，「不管怎麼玩都不會超過二備金範圍」，而政府也沒辦法每件事情都做剛好，沒想到最後3天使用量比30天更高，自豪仍有兼顧產業振興及社會轉型，但「低估」市民學習能力，搶購熱潮確實超出預期。

台北熊好券預算額度為5.19億元，台北市政府秘書長陳志銘表示，照80％預估執行率推估，尚可發行89萬張，為能回饋振興至各商家，因此再推出為期3天的終極加碼，未料使用率超乎預期，使得實際使用張數達587萬張，超出可用額度83萬張，故北市府將以二備金支應多出的8300萬元。

而此次熊好券終極加碼效期僅限16日至18日3天，民眾為趕在極短效期內消費使用熊好券，上週末各地商家湧現排隊人潮，例如饒河夜市內熊好攤商處處大排長龍，民眾怨聲載道、怒批效期太短時不方便，振興美意反倒像「整人」。

對此，柯文哲今於記者會上表示，此次促銷「學到一課」，若使用期限拉長反而收不到效果，若從30天縮短為3天，反而刺激民眾採買，昨日去萬華時也注意到各地大排長龍，一方面也是因為市民對電子支付使用習慣提升，整體而言，是兼顧產業振興與社會轉型。

對於民眾抱怨，柯文哲得意說道，政府沒辦法每件事都做剛好，若效期給30天則民眾拖延使用，若限縮3天民眾全部出衝來使用，掀起搶購熱潮，此群眾心理學「我也在摸索，蠻有趣的」，以前沒想到會有這招。

而為了終極加碼而於3天豪擲8300萬二備金，陳志銘坦言，最終3天使用率確實超出預期，而柯文哲認為，二備金本就剩餘1.4億元，「不管你們怎麼玩，都不會超過二備金範圍」，因此不會有預算問題。

台北市政府振興方案「熊好券」昨截止，北市府推出終極加碼使各地商家大排長龍，民眾抱怨效期太短多有不便。（記者鄭名翔攝）

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